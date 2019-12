Määräaika paukkui – Israeliin kolmannet vaalit vuoden sisään

Time-lehti nimesi vuoden henkilöksi Greta Thunbergin

Time-lehden Vuoden henkilö -titteli on myönnetty ruotsalaiselle ympäristöaktivistille Greta Thunbergille. 16-vuotias Thunberg on nuorin tähän mennessä Timen huomionosoituksen saanut henkilö. Samalla hän on ensimmäinen ruotsalainen vuoden henkilöksi valittu. Lue lisää