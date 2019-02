Maanvyörymä vei talon mennessään Norjassa, yksi kuoli

Jacqueline Kennedy Onassiksen sisko Lee Radziwill on kuollut

Yhdysvaltain entisen ensimmäisen naisen Jacqueline Kennedy Onassiksen sisko Lee Radziwill on kuollut. Asiasta uutisoi muun muassa New York Times. Radziwill kuoli perjantaina kotonaan New Yorkin Manhattanilla ollessaan 85-vuotias. Tiedon kuolemasta vahvisti Radziwillin tytär. Lue lisää