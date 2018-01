Maanjäristys aiheutti tsunamivaaran Karibianmerellä – 7,6 magnitudin järistys sattui merellä

Koreoiden tapaaminen on tärkeä hengähdystauko

Koreoiden tapaaminen on hyvä merkki, arvioi vanhempi tutkija Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista. Hän muistuttaa, että tilanne on ollut kireä koko viime vuoden ja edellisestä tapaamisesta on yli kaksi vuotta. Lue lisää