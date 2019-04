Maailman suurimmat vaalit alkavan Intiassa – Äänioikeutettuja on 900 miljoonaa, äänestys päättyy vasta toukokuussa

DELHI

Intiassa alkaa tänään äänestys maailman suurimmissa demokraattisissa vaaleissa. Äänioikeutettuja on peräti 900 miljoonaa, minkä vuoksi vaali käydään vaiheittain. Äänestys päättyy vasta 19. toukokuuta ja tuloksia on luvassa neljä päivää myöhemmin.

Hindunationalistista BJP-puoluetta edustava pääministeri Narendra Modi pyrkii vaaleissa jatkokaudelle. BJP:llä on tällä hetkellä yli puolet parlamenttipaikoista. Modin puoluetta haastaa kongressipuolue Rahul Gandhin johdolla.

BJP:n voitto ei ole varma vaikka Modi on poliitikkona varsin suosittu. Hän on panostanut erityisesti näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Modi on Twitterissä maailman seuratuin poliitikko Yhdysvaltain nykyisen presidentin Donald Trumpin ja aiemman presidentin Barack Obaman jälkeen.

Aiemmin keväällä tapahtunut Intian ja Pakistanin ilmavoimien yhteenotto pönkitti Modin suosiota entisestään. Opposition kongressipuolue onnistui puolestaan tavoitteessaan, kun keskusvaalilautakunta lykkäsi Modista myönteistä kuvaa luovan elämäkertaelokuvan ensi-iltaa vaalien yli.

Turvallisuus ja valeuutiset huolenaiheena

Modi on ajanut monia merkittäviä uudistuksia, mutta häntä on myös syytetty hindujen ylivallan edistämisestä muslimien ja Intian muiden vähemmistöjen kustannuksella.

Intian vaalitoimituksen venymistä yli kuukauden pituiseksi sanelee logististen ongelmien vuoksi myös väkivallan uhka. Vajaassa kymmenessä osavaltiossa on käynnissä aseellisia konflikteja. Viimeksi tiistaina valtava tienvarsipommi surmasi paikallisen parlamentaarikon ja hänen henkivartijansa Chhattisgarhin osavaltiossa, missä maolaiskapinalliset ovat taistelleet hallintoa vastaan jo vuosikymmeniä.

Toinen haaste ovat huhut ja valeuutiset, joita leviää erityisesti sosiaalisen median kautta. Intiassa erittäin suosittu WhatsApp-viestipalvelu on perustanut vaalien alla vihjepalvelun, johon epäilyttävistä sisällöistä voi ilmoittaa. Facebook taas kertoi sulkeneensa satoja Intian pääpuolueita tukeneita sivuja sääntörikkomusten vuosi.

STT