Maailmalla: Verkkokauppa tuo ruokaostokset kotiovelle niin tehokkaasti, ettei San Franciscon ostosruuhkiin lähteminen enää houkuta

SAN

Amazon on ylivoimaisesti maailman suurin verkkokauppayhtiö. Elintarvikkeiden tukkukauppa ja myyntipalvelu on sen uusimpia valttikortteja. Valikoimissa ja tavaramerkinnöissä on vielä toivomisen varaa.

Kahdeksassa paperikassissa on pieniä kuivajäätyynyjä sekä kasoittain perusruokaa: Philadelphia-tuorejuustoa, paahtoleipää, omenamehua, banaaneja, maitoa, jauhelihaa ja laatikollinen meksikolaisia tomaatteja.

Amazon Freshin lähetti on taas tuonut verkkokaupasta ostamani ruoat ovelle. Aikataulu piti, eikä kuljetuksesta mennyt lisämaksua.

Nelihenkisen perheen äitinä ryhdyin Amazon Freshin asiakkaaksi vuonna 2013, heti kun kuulin palvelun aloittavan kotikaupungissani San Franciscossa. Halusin säästää aikaa. Kauppakierrokseen kalifornialaiskaupungin ruuhkissa saa helposti tuhrattua puolitoista tuntia. Kauppakassien täyttäminen Freshin verkkokaupassa vei varttitunnin.

Palvelu tuli tarpeeseen, ja valikoimakin oli vähintään kohtalainen. Olen pysynyt asiakkaana.

Freshin toiminnan ydin on sama kuin muissakin Amazonin verkkokaupoissa. Yhtiö hallitsee sekä jakelun että varastot. Yhtenä maailman vauraimmista yrityksistä Amazonilla on ollut taloudellista puskuria investoida varastotiloihin myös asutuskeskuksissa ja kaupungeissa, mitä tuoreen ruoan toimittaminen asiakkaille parhaimmillaan vain tunnissa tilauksen tekemisestä vaatii.

Kilpailijat – kuten personal shopper -ajatukseen nojaava Instacart tai Alphabetin Google Express – perustavat palvelunsa siihen, että yhtiöt toimittavat tavaroita asiakkailleen sopimuskauppojensa hyllyiltä. Niiden voi ajatella olevan eri bisneksessä.

Kilpailijayhtiöt ovat kuljettajan roolissa, kun Amazon Fresh on yhdistetty varasto- ja kuljetuspalvelu.

Verkkokauppa nappasi kivijalkamyynnin

Amerikkalainen verkkokaupan jätti on laajentunut nopeasti mullistaen kaupan alan toisensa jälkeen. Amazon nousi kukoistukseen haastamalla perinteiset kirjakaupat tehokkaalla ja uudenaikaisella verkkomyynnillä.

Nykyään myös kivijalkakauppa kiinnostaa.

Amazonin kirjakauppoja on Yhdysvalloissa jo muutamissa kaupungeissa. Amazonin ostettua vähittäiskauppaketju Whole Foodsin vuonna 2017 se on alkanut myydä tuotteita myös suoraan Whole Foods -myymälöistään. Tällöin se toimii kuin mikä tahansa kaupan oma verkkokauppa.

Amazon ei kuitenkaan ole vain verkkokauppa, vaan teknologiayritys. Se on esimerkiksi rakentanut Applen puheohjattavaan Siriin verrattavan assistentin Alexan, se tuottaa ja jakaa tv-ohjelmia, musiikkia ja äänikirjoja, työstää markkinoille uusia kuluttajainnovaatioita, kuten Kindle ja Echo, ja tarjoaa menestyksekkäästi pilvipalveluita yrityksille.

Teknologiaosaaminen heijastuu verkkokauppaan. Amazonin tiedetään jo vuosia sitten patentoineen ensimmäiset ratkaisunsa, jotka auttavat sitä ennakoimaan, mitä kuluttajat tilaavat verkkokaupasta. Yhtiö aavistaa todennäköiset ostokseni jo ennen kuin itsekään niistä tiedän.

Menetelmä ei perustu yksittäisen kuluttajan ostohistoriaan, vaan informaatiotulva kerätään useista eri lähteistä.

Freshin heikkoudet ovatkin muualla kuin itse verkkokaupan toimivuudessa. Monesti harmittelen tavaroiden ylipakkaamista tai valikoimaa, joka on riittävä mutta mielenkiinnoton. Paikallisten pientuottajien ja käsityöläisten tuotteita ei ole vieläkään valikoimassa tarpeeksi.

Toisinaan myös tuotteiden eettisyys mietityttää. Amazon Fresh on ainoa tietämäni kauppa, jossa esimerkiksi lihapakkauksissa ei välttämättä ole mitään merkintöjä, kuten mainintaa lihan alkuperämaasta.

Trumpin Amazon-haukuissa on perää

Presidentti Donald Trump on viime aikoina puuttunut Amazoniin heikkouksiin äänekkäästi. Trump on kritisoinut yhtiötä liian vähäisestä verojen maksusta, suhteettomasta valta-asemasta pienempiin nähden ja Yhdysvaltain postin käyttämisestä juoksupoikanaan.

Väitteet eivät ole täysin katteettomia. Amazon on voinut neuvotella postin kanssa ainutlaatuisen sopimuksen, jossa hintoja on poljettu Amazonin lähetysten massiiviseen määrään vedoten.

Vuosia enemmistö amerikkalaisista saattoi hankkia tuotteita Amazonista ilman myyntiveroa.

Nyt Amazon on lehtitietojen mukaan rakentamassa Ruotsiin uutta palvelukeskusta, joka toteutuessaan kasvattaisi kansainvälisen jättiyhtiön roolia Suomenkin verkkokaupassa. Nähtäväksi jää, hamuaako Amazon roolia myös vähittäiskaupassa, joka on vahvasti suomalaisketjujen näpeissä.

Selvää kuitenkin on, että Amazon testaa erilaisia ratkaisuja parhaan mahdollisen toimintamallin löytämiseksi ja sen kehittämiseksi edelleen. Näin se on toiminut muuallakin.

Toimintamallia kehitetty pala palalta

Kun ensimmäisiä kertoja asioin Amazon Freshissä, maksoin 299 dollarin vuosimaksun, joka sisälsi kuljetuskulut. Suhteellisen kallis vuosijäsenyys takasi, etten tullut edes kokeilleeksi muita verkkoruokakauppoja. Nykyisin ei enää ole vuosimaksua, vaan 15 dollarin kuukausimaksu.

Aiemmin Amazon jätti ostokseni aamuyöstä ulko-ovelle, sillä seurauksella, että toisinaan ne olivat aamuun mennessä hävinneet parempiin suihin.

Alkuaikoina asiakkaiden piti varastoida itse isot, paksua muovia olevat Amazon Fresh -kassit koteihinsa ja jättää ne ulko-oven eteen Amazonin noukittavaksi seuraavan tilauksen yhteydessä. Kassien säilyttely komerossa vei valtavasti tilaa. Sittemmin muovi on vaihtunut paperiin.

Amazon on etsinyt ratkaisua myös kylmäketjuun. Aluksi kylmää tuottivat jäädetyt vesipullot. Veden sulamisen jälkeen pullovedet saattoi juoda, mistä kai osa oli mielissäänkin maassa, jossa kaikki eivät juo hanavettä.

Fakta: Verkkokaupan jättiläinen

– Kirjojen verkkomyynnistä alkunsa saanut Amazon on liikevaihdoltaan yksi maailman suurimmista yrityksistä.

– Amazon ei ole vain verkkokauppa, vaan teknologiayritys. Se on esimerkiksi rakentanut Applen puheohjattavaan Siriin verrattavan assistentin Alexan.

– Amazon tuottaa ja jakaa tv-ohjelmia, musiikkia ja äänikirjoja, työstää markkinoille uusia kuluttajainnovaatioita (kuten Kindle ja Echo) ja tarjoaa yrityksille pilvipalveluita.

– Amazonin leivissä on noin 550 000 työntekijää.

– Amazonin osuus koko Yhdysvaltain verkkokaupasta on noussut 40 prosenttiin.

– Alkuvuodesta Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos vei maailman rikkaimman miehen tittelin Microsoftin Bill Gatesilta.