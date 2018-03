Lontoossa viihtyvät suomalaiset yrittäjät löytävät brexitistä myös jotakin hyvää

Yrittäjät Lontoossa ovat huomanneet, ettei brexit eli Britannian ero EU:sta ole pelkkä paha peikko.

Neljää kahvilaa Lontoossa pyörittävän Nordic bakeryn toimitusjohtajan Markku Launosen mukaan yritysten pelot brexitiä kohtaan ovat vähentyneet. Niinpä hänkin uskaltaa odottaa tulevaa "leppoisin mielin". Suomesta tuotavien tuotteiden määrää aiotaan jopa lisätä.

– Ehkä ihmiset valitsevat kahvilaan mennessään nykyään helpommin amerikkalaisen vaihtoehdon sijasta eurooppalaisen. Se saattaa alitajuisesti vaikuttaa ainakin niillä, jotka tällaisia asioita miettivät. Siinä mielessä brexit-keskustelu ei ole ollut meille huono juttu, Launonen sanoo.

Toistaiseksi brexitin vaikutuksista tiedetään huonosti. Tamperelaisen Happy Or Not -yrityksen kehitys- ja markkinointijohtaja Kirsti Laasio kertoo, että brexit tuntuu vielä kaukaiselta. Hänen suunnitelmissaan on tytäryhtiön perustaminen Britanniaan.

– Tämänhetkisen kasvun saamiseksi nykyinen malli yhteistyöyritysten kanssa on riittänyt. Mutta kasvuvauhtimme on niin kova, että tuli brexit tai ei, se ajatusmalli on käyty läpi, Laasio sanoo.