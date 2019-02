Liki 50 pakkasasteen kylmyys pysäytti koulun ja postinjakelun USA:ssa – ainakin 21 ihmistä kuollut, lukuisia paleltunut

Hyytävän kylmä pohjoinen ilmavirtaus on aiheuttanut Yhdysvalloissa ainakin 21 ihmisen kuoleman.

Satoja kouluja on suljettu, postijakelu ja monet muut palvelut takkuavat Yhdysvaltojen Keskilännen osavaltioissa kuten Minnesotassa, Pohjois- ja Etelä-Dakotassa, Illinoisissa, Iowassa, Indianassa, Michiganissa ja Wisconsinissa.

Tuhansia lentoja on peruttu tai lennoissa on ollut myöhästelyjä. Pahimmin on kärsinyt Chicagon lentokenttä.

Chicagossa paikallisjunien raiteita on lämmitetty sytyttämällä ne tuleen.

Kymmeniä paleltumia

Chicagon sairaaloissa on hoidettu ainakin 50 pahoin paleltunutta. Iso osa hoidetuista on asunnottomia.

John H. Stroger Jr -sairaalassa työskentelevä lääkäriStathis Poulakidas kertoi CNN-televisiokanavalle, että todella pahoina talvina heillä on 150 paleltumatapausta. Hän arvelee, että tästä vuodesta tulee sellainen.

Poulakidasin mukaan tämän viikon kaltaisissa äärioloissa pahoja paleltumia voi tulla jo 3–10 minuutin oleskelulla ulkoilmassa.

Torstai oli yksi Chicagon historian kylmimpiä päiviä. Elohopea painui alle 30 miinusasteen. Pakkasen purevuutta voimisti navakka tuuli. 70 asunnotonta ihmistä sijoitettiin Chigacossa hätämajoitukseen hotelleihin.

Suureen osaan Yhdysvaltoja asettui alkuviikosta kylmän ilmamassan pyörre, joka on kuin jäinen hattu. Normaalisti se pyörii pohjoisnavan seutuvilla, mutta ilmavirtausten muutokset toivat sen Kanadan läpi Yhdysvaltojen Keskilänteen.

Lämmin sää tulossa

Torstaina mitattiin yli 40 paikallista kylmyysennätystä. Kylmin lukema merkittiin Cottonin kaupungissa Minnesotassa: – 49 astetta celsiusta.

Pahimman kylmyyspiikin aikana torstaina yli 200 miljoonaa amerikkalaista oli alueilla, joissa lämpömittari painui jäätymispisteen alapuolelle.

Lopuksi hyviä uusia Yhdysvaltain asukkaille: viikonlopuksi on luvattu huomattavasti lauhempaa säätä.

Atlantassa pelataan sunnuntaina Yhdysvaltain seuratuin vuotuinen urheilutapahtuma, amerikkalaisen jalkapallon loppuottelu, Super Bowl. Atlantaan luvataan sunnuntaiksi viime päiviin verrattuna lempeää +14 asteen lämpötilaa.