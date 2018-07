Liittyvätkö myrkytykset toisiinsa vai oliko kyseessä vahinko? – Myrkytetty pariskunta kävi aamulla kirkossa

Helsinki on tarjoillut toistuvasti palveluksiaan idän ja lännen johtajille: Reagan sai jetlag-lepoa, Gorbatshov ensimmäisen kännykkäpuhelun

Helsingin ehdoton valtti huipputapaamisten järjestämispaikkana on turvallisuus. Syrjäinen sijainti ja pieni koko on taannut rauhallisen vastaanoton. Toisin kuin Euroopan suuret pääkaupungit, Helsinki on välttynyt isoilta terrori-iskuilta. Myös mielenosoitukset ovat olleet maltillisia. Lue lisää