Leicesterin uhriluku kasvaa – viereinen rakennus romahdusvaarassa

Leicesterin räjähdyksessä tuhoutuneen talon raunioista on löydetty uusi kuolinuhri, kertoo Leicestershiren poliisi. Poliisin iltapäivällä antaman tiedotteen mukaan kuolleiden lisäksi sairaalahoidossa on kaikkiaan viisi ihmistä. Heistä yksi on kriittisessä tilassa. Aiemmin maanantaina poliisi ilmoitti, että sekä kuolleita että loukkaantuneita on neljä.

Pelastustyöt raunioissa on jouduttu iltapäivällä keskeyttämään, koska viereinen rakennus on vaarassa romahtaa. Poliisin mukaan raivauksia jatketaan niin pian kuin se on mahdollista. Raunioista etsitään edelleen mahdollisia lisäuhreja. Poliisin mukaan raunioituneessa rakennuksessa on edelleen palavia osia. Lähikadut on suljettu liikenteeltä.

Leicesterissä Keski-Englannissa tapahtunut räjähdys tuhosi pikkukaupan ja sen yläpuolella sijainneen kaksikerroksisen asuinrakennuksen.

Leicester Mercury -lehden mukaan tuhoutuneessa rakennuksessa asui nelihenkinen perhe. Sitä ei tiedetä, oliko perhe kotona räjähdyksen aikana. Lehden mukaan yksi kuolleista on nuori mies.

Poliisi tiedotti myöhään sunnuntai-iltana, että se ei usko räjähdyksen liittyneen terrorismiin. Maanantain aamupäivän aikana räjähdyksen syy ei ollut vielä selvillä. Poliisin tuoreimman tiedotteen mukaan onnettomuuden syyn tutkinta jatkuu. Poliisi arvioi, että räjähdyksen syyn selvittäminen vie useita päiviä.

Onnettomuus tapahtui sunnuntai-iltana seitsemältä paikallista aikaa. Voimakas räjähdys romahdutti kolmikerroksisen rakennuksen kokonaan. Englantilaiseen tapaan se sijaitsi kadun varressa kiinni viereisissä rakennuksissa. Ne kärsivät myös vaurioita. Viereisessä pikaruokalassa työskennellyt nainen kertoi Mirror-lehdelle, että hän säästyi täpärästi osumilta sisäkaton sortuessa myymälässä.

Rami Nieminen