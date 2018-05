Yhdysvallat irtautuu Iranin ydinsopimuksesta – Iranin Ruhani: Yhdysvallat käy psykologista sotaa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on päättänyt vetää Yhdysvallat pois Iranin ydinsopimuksesta. Trump kertoi päätöksestään tiedotustilaisuudessa tänään illalla Suomen aikaa.

Trump arvosteli Irania kovasanaisesti ja kutsui vuonna 2015 solmittua sopimusta muun muassa katastrofaaliseksi. Hän sanoi Yhdysvaltojen palauttavan Iranin-vastaiset talouspakotteet. Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton sanoi, että maa harkitsee myös lisäpakotteita.

Sopimuksen muut osapuolet, myös Iran, ilmoittivat etukäteen pysyvänsä sopimuksen takana Yhdysvaltojen ratkaisusta huolimatta.

Yhdysvaltain päätös irtaantua Iranin ydinsopimuksesta on psykologista sodankäyntiä Irania vastaan, sanoi Iranin presidentti Hasan Ruhani televisiopuheessaan tiistaina.

Ruhani puhui televisiossa vain hetki Trumpin jälkeen. Hän sanoi toivovansa, että voisi keskustella Trumpin ratkaisusta Kiinan, Venäjän ja Kiinan kanssa.

Ruhani ilmoitti myös, että maa voisi aloittaa uraanin rikastamisen uudelleen ilman rajoitteita vastaukseksi Trumpin ratkaisulle. Hän kertoi ohjeistaneensa viranomaisia toimimaan siten, että tarvittaessa rikastaminen aloitetaan jälleen.

Ruhanin mukaan ratkaisua ei kuitenkaan tehdä ainakaan muutamaan viikkoon. Ensin Iran haluaa keskustella "ystäviensä ja liittolaistensa" eli muiden ydinsopimuksen osapuolten kanssa.

Ranska, Saksa ja Britannia julkaisivat tiistaina yhteisen lausunnon, jonka mukaan maat ovat edelleen sitoutuneita sopimukseen ja sen sisältöön.

Trump arvosteli sopimusta

Ydinsopimuksessa Iranin vastaiset talouspakotteet poistettiin vastikkeena maan ydinaseohjelman alasajosta. Trump on arvostellut sopimusta jo pitkään esimerkiksi sanomalla sen olevan "surkeasti neuvoteltu". Muut länsimaat toistuvasti kehottivat Trumpia tukemaan sopua.

Painostuksesta huolimatta presidentin päätös ei tullut yllätyksenä. Ennen Trumpin ilmoitusta diplomaattilähteet ennakoivat tämän hylkäävän sopimuksen, ja viime kuussa Washingtonissa vieraillut Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi matkan jälkeen uskovansa, että Trump oli jo tehnyt kielteisen päätöksen.

Tiistaina ennen tiedotustilaisuutta eri uutistoimistot viittasivat nimettömiin viranomaislähteisiin, jotka kertoivat Trumpin päättäneen jättää sopimuksen.

Iran-päätöksensä lisäksi Trump ilmoitti tiedotustilaisuudessa ulkoministeri Mike Pompeon olevan matkalla Pohjois-Koreaan järjestämään Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean johtajien välistä tapaamista.

"Trumpin suurin päätös"

Trumpin ratkaisulla on laajakantoisia seurauksia niin Lähi-idän tilanteeseen kuin transatlanttisiin suhteisiin.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi STT:lle ennen tiedotustilaisuutta, että kielteinen ilmoitus nousisi välittömästi Trumpin aikakauden suurimmaksi.

– Tällä päätöksellä on välittömät vaikutukset Lähi-idän väkivallan sykliin, joka on siellä jatkunut vuosia. Lähi-idästähän ei ole tullut hyviä uutisia sitten ydinsopimuksen solmimisen (2015), Aaltola sanoi.

Kielteinen päätös tuottaa Aaltolan mukaan kitkapintaa paitsi Lähi-itään myös transatlanttisiin suhteisiin, joissa eurooppalaiset keskeiset liittolaiset ovat hyvin eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa. Lähi-idässä juopa eri osapuolten välillä syvenee entisestään.

– On Iranin ympärillä oleva sekamelska ja Iranin liittolaiset, erityisesti Hizbollah, ja osittain myös Venäjä. Toisaalta ovat Saudi-Arabia ja Israel, jotka näkevät Iranin vaikutusvallan eksistentiaalisena uhkana itselleen.

Yhdysvalloilla on ollut taipumus toimia Lähi-idässä eräänlaisena välittäjänä. Päätöksellään Trump kuitenkin valitsi Aaltolan mukaan selkeästi puolensa.

Korkea edustaja: EU tekee osansa, että Iranin ydinsopimus pitää

Iranin ydinsopimuksesta neuvotellut Euroopan unioni haluaa pitää kiinni sopimuksesta Yhdysvaltain vetäytymisestä huolimatta.

EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin mukaan sopimus on osoitus siitä, että sellaisen ratkaisun löytäminen on mahdollista, jossa molemmat voittavat. Se on olennainen Iranin lähialueen, Euroopan ja koko maailman turvallisuuden kannalta, Mogherini sanoi.

Mogherinin mukaan EU aikoo kansainvälisen yhteisön kanssa varjella sopimusta. Sopimus on EU:n mukaan toiminut, ja Iran on pitänyt kiinni sitoumuksistaan.

Erityisen huolissaan Mogherini sanoo olevansa uusista pakotteista, joista Trump ilmoitti.

– Iranin ydinsopimus ei ole kahdenvälinen, eikä ole minkään yksittäisen maan käsissä irtisanoa sitä yksipuolisesti, Mogherini sanoi.

Mogherini kommentoi päätöstä lyhyesti lausunnolla, jonka hän päätti viestiin iranilaisille.

– Älkää antako kenenkään hajottaa tätä sopimusta. Se on yksi suurimmista diplomaattisista saavutuksista. Me olemme rakentaneet tämän yhdessä. Hän myös muistutti, että sopimus on tulosta 12 vuoden diplomatiasta.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan EU-johtajat keskustelevat Iranin ydinsopimuksesta ensi viikolla. EU-johtajat ovat ensi viikon lopulla koolla Bulgariassa epävirallisessa huippukokouksessa.

