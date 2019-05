Lehti: FBI:n muistio paljastaa Martin Luther Kingin katsoneen naureskellen ystävänsä tekemää raiskausta

Britannian Theresa May nieli kyyneleitä ja ilmoitti eroavansa – uudeksi puoluejohtajaksi ehdolla olevan ex-ulkoministeri Boris Johnsonin mukaan EU-ero on nyt toteutettava

Britannian pääministeri Theresa May eroaa konservatiivipuolueen johdosta perjantaina 7. kesäkuuta. Hän jatkaa pääministerinä kunnes uusi johtaja on valittu. May on siis yhä pääministeri, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vierailee Britanniassa kesäkuun alussa. Lue lisää