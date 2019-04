Laukaukset ja kyynelkaasu täyttävät Caracasin taivasta, armeija ajoi väkijoukkoon – Venezuelan oppositio väittää osan armeijasta hylkäävän presidentin

Sri Lankan terroristien seuraaja suunnitteli iskua Intiassa, poliisi pidätti miehen

Intiassa poliisi on pidättänyt miehen, joka on myöntänyt halunneensa tehdä terrori-iskun Sri Lankan iskujen jälkeen. Pidätetty mies on sanonut seuranneensa srilankalaisen radikaalin NTJ-ryhmän perustajaa ja johtajaa Zahran Hashimia yli vuoden ajan. Sri Lankan poliisi uskoo, että NTJ on vastuussa pääsiäissunnuntain terrori-iskuista, joissa kuoli yli 250 ihmistä. Lue lisää