Lännen Media Tukholmassa: Rap-tähden uhri pääsi ääneen ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä

Asiantuntija: Johnson pelaa huonoilla pelikorteilla vaatiessaan uusia brexit-neuvotteluita – toinen vaihtoehto on jyrkänteeltä alas

Uusia brexit-neuvotteluita hinkuva Britannian pääministeri Boris Johnson on turvautunut ainoaan mahdolliseen taktiseen liikkeeseen, joka hänelle on tarjolla, arvioi Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Teija Tiilikainen. Tiilikaisen mukaan edessä on kuitenkin melkoinen pattitilanne. EU-johtajat ovat sanoneet toistuvasti, että sopimusta ei enää avata. Lue lisää