Lähettiläs: USA on valmis viemään päätökseen neuvottelut Talebanin kanssa

Gran Canarian maastopalot laantumaan päin

Gran Canarian suositulla lomasaarella riehuvat maastopalot ovat laantumaan päin heikentyneen tuulen takia, paikalliset viranomaiset kertovat. Palon takia tuhansia ihmisiä on evakuoitu, ja palo on tuhonnut 10 000 hehtaaria maastoa. Paloa on ollut sammuttamassa noin 1 000 ihmistä. Lue lisää