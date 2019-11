Lääkärit huolissaan tietovuotaja Assangen terveydestä: "Voi kuolla vankilassa"

Kymmeniä kuollut itäisen Afrikan myrskyissä

Nelisenkymmentä ihmistä on kuollut rankkojen sateiden aiheuttamissa onnettomuuksissa Keniassa ja Tansaniassa. Keniassa ainakin 29 ihmistä kuoli, kun mutavyöryt veivät heidän asumuksensa mukanaan. Tansaniassa kymmenen hukkui, kun tulviva joki imaisi heidät matkaansa. Tansanian punaisen ristin mukaan on mahdollista, että uhreja on enemmänkin. Lue lisää