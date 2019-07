New Yorkin massiivinen sähkökatko keskeytti Broadway-show't ja pimensi metroasemat Manhattanilla – jopa 73  000 asiakasta oli ilman sähköä

Yhdysvaltain inhoaman puolustusjärjestelmän ensimmäinen toimitus saapui Turkkiin

Sotilasliitto Nato on ilmaissut huolensa mahdollisista seurauksista, joita Turkin hankkima venäläinen ohjuspuolustusjärjestelmä voi aiheuttaa. Naton mukaan sen jäsenmaiden käyttämien puolustusjärjestelmien yhteensopivuus on sotilastoiminnassa tärkeää. Turkki on Naton jäsenmaa. Lue lisää