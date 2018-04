Länsimaat lähettivät Syyrialle vahvan signaalin – tämä kaikki tiedetään viime yönä tehdystä iskusta

Yhdysvallat, Britannia ja Ranska iskivät Syyriaan varhain lauantai-aamuna. Syynä oli viime viikolla Syyriassa tapahtunut kemiallisin asein tehty isku, joka vaikuttaa olevan presidentti Bashar al-Assadin hallinnon tekemä.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kertoi varhain lauantai-aamulla Suomen aikaa, että Yhdysvallat on yhdessä Ranskan ja Britannian kanssa tehnyt kohdistettuja iskuja Syyriaan.

Yli toistasataa risteilyohjusta ammuttiin kolmeen eri kohteeseen, jotka valittiin tarkkaan, jotta vältyttäisiin siviiliuhreilta ja alueella olevien venäläisten joukkojen vaurioittamiselta, sillä Venäjän ja lännen välit ovat olleet kireät jo ennen viime yön iskuja.

Ensimmäinen kohde oli kemiallisten aseiden tehdas, toinen kemiallisten aseiden varasto ja kolmas kohde Homsin länsipuolella oleva varasto ja mahdollinen komentokeskus.

Iskujen aiheuttamaa tuhoa ei vielä tiedetä.

Strategian pääopettaja komentaja Jaakko Jäntti Maanpuolustuskorkeakoulusta pitää länsimaiden tekemän iskun mittakaavaa ja toteutustapaa pääosin odotusten mukaisena.

–Kyseessä oli kolmeen kohteeseen tehty kirurgisen tarkka isku. Kohteet olivat mahdollisimman legitiimejä ja tarkasti harkittuja. Se, että iskuissa käytettiin ohjusten lisäksi lentokoneita, oli vähemmän odotettua, Jäntti kommentoi aiemmin tänään Lännen Medialle.

Rangaistus ja ennakkovaroitus

Valkoisessa talossa pitämässään puheessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi, että viime yönä tehtyjen iskujen syynä on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin kemiallisten aseiden ohjelma, jota Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastustavat.

Iskujen tarkoitus on Trumpin mukaan osoittaa, että Yhdysvallat ei hyväksy viime viikolla Syyrian Douman kaupunkiin tehtyä kemiallista iskua. Trump myös totesi puheessaan, että "diktaattori" al-Assadin teot eivät ole ihmisen, vaan hirviön toimintaa.

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toimet olivat odotettavissa.

Britannian pääministeri Theresa May totesi varhain lauantaina Suomen aikaa, että mikään muu vaihtoehto kuin isku Syyriaan ei ollut mahdollinen. May kuitenkin sanoi, että Syyriaan tehdyillä iskuilla ei tavoitella vallanvaihtoa Syyriassa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan sanoi tiedotteessa, että kemiallisten aseiden käytön normalisointia ei voi hyväksyä.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Ylen haastattelussa Mäntyniemessä, että länsimaiden oli pakko vastata epäiltyyn al-Assadin hallinnon tekemään kemialliseen iskuun. Niinistön mukaan isku oli rangaistus ja samalla myös ennakkovaroitus.

Myös ulkoministeri Timo Soini (sin.) oli presidentti Niinistön kanssa samoilla linjoilla Ylen haastattelussa.

–Kemiallisia aseita on mitä ilmeisimmin käytetty. Sen suhteen ei voi jättää toimimatta. Se on sotarikos.

Venäjä eri mieltä kuin länsimaat

Venäjä, Iran ja Syyria ovat tuominneet länsimaiden tekemät iskut. Venäjällä isku on nähty henkilökohtaisena hyökkäyksenä presidentti Vladimir Putinia vastaan. Venäjä on länsimaiden kanssa eri mieltä myös siitä, onko kemiallisia aseita käytetty.

Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjä uskoo, että kemialliset iskut olivat lavastettuja, ja että niitä käytettiin tekosyynä, jotta Syyriaan voitiin iskeä.

Syyriaan tehdyllä iskulla on Putinin mukaan myös tuhoisa vaikutus kansainvälisille suhteille, ja Venäjä kutsuukin tänään koolle YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokouksen, Tass kertoo.

Todisteita Syyrian kemiallisten aseiden käytöstä ei vielä ole saatu, mutta julkisuudessa on liikkunut paljon vakuuttavaa tietoa, jonka perusteella voidaan päätellä, että aseita on käytetty ja että niiden takana on al-Assad ja hänen hallintonsa.

Epäillyltä iskualueelta on löytynyt muun muassa kemiallisten aseiden jäänteitä kuten sylintereitä. Lisäksi tapahtumista on levinnyt videoita, joissa näkyy ihmisten saamia oireita, joita kemialliset aseet voivat aiheuttaa, sotilasprofessori Jyri Raitasalo Maanpuolustuskorkeakoulusta kertoi Ylelle.

Entä miten isku on mahdollinen, kun Syyrialla ei ylipäätään pitäisi olla hallussaan kemiallisia aseita?

–Näyttää siltä, että joku aseita valmistaa tai ainakin varastoi niitä, Soini kommentoi Ylelle lauantaina.

Mitä seuraavaksi?

Jo vuonna 2013 Yhdysvaltain presidentti Barack Obama veti tiukan linjan, kun Syyrian hallitusta syytettiin kemiallisten aseiden käytöstä. Tuolloin Obama ilmoitti hakevansa kongressilta valtuutusta sotatoimiin Syyriassa kemiallisten aseiden vuoksi.

Venäjän kehotuksesta Syyria lopulta luovutti aseensa kemiallisten aseiden kieltojärjestölle OPCW:lle.

Obaman kieltoa ei kuitenkaan kauaa kuunneltu, sillä vuosi sitten al-Assadin hallinto teki kemiallisen iskun, johon Yhdysvallat vastasi 58 ohjuksella.

Viimeöinen isku oli siis edellisvuoden iskua mittavampi.

Toistaiseksi Yhdysvallat eivät aio tehdä enempää iskuja, mutta länsimaat ovat varautuneet siihen, että Syyria tekee uusia iskuja.

Venäjän reaktiota viimeöisiin iskuihin odotetaan edelleen.

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on kehottanut osapuolia malttiin, jotta Syyrian tilanne ei entisestään kiristy ja pahenna syyrialaisten kärsimystä.