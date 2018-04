Lähteet Telegraphille: Britannian hermomyrkkyiskun pääepäillyt tunnistettu

New Yorkin entinen pormestari liittyy Trumpin lakitiimiin

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin lakitiimi on saanut täydennystä. Nyt tiimiin on liittynyt New Yorkin entinen pormestari Rudolph Giuliani, joka on presidentin pitkäaikainen ystävä. Lue lisää