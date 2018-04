Kymmenen hätätilassa olevaa pakolaiskriisiä on käynnissä – puolet niistä on Afrikassa – pakolaisia on miljoonia

Laajat konfliktit tai muut levottomuudet ovat viime aikoina ajaneet kymmenessä eri kriisissä suuren joukon ihmisiä kodeistaan pakolaisiksi.

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR listaa maailmalla olevan käynnissä kymmenen pakolaiskriisiä, jotka ovat hätätilassa. Nämä kriisit ovat Syyriassa, Jemenissä, Keski-Afrikan tasavallassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Burundissa, Nigeriassa, Etelä-Sudanissa, Irakissa, Euroopassa sekä Myanmarissa eli Burmassa, jossa rohingya-väestöä on joutunut pakolaisiksi.

UNHCR on ollut huolissaan siitä, että monet Afrikan kriiseistä jäävät vaille tarvittavaa apua, kun maailman huomio on ennemmin Lähi-idässä.

Keski-Afrikan tasavalta ollut sekasortoinen

Keski-Afrikan tasavallan tilanne on ollut vuosia sekasortoinen, koska maassa ei ole ollut kunnollista hallintoa. Seleka-niminen kapinallisryhmä nousi muutamia vuosia sitten valtaan, mutta ei onnistunut vakauttamaan maata. Muslimitaustaista Selekaa vastaan on noussut puolestaan kristittyjä kapinallisryhmiä. Keski-Afrikan tasavallan väestö on suurimmaksi osaksi kristittyjä.

UNHCR:n mukaan yli miljoona ihmistä on pakolaisina joko maan sisälle tai naapurimaissa. Keski-Afrikan tasavalta on köyhä maa, vaikka sillä on luonnonvaroina muun muassa timantteja, kultaa, öljyä ja uraania.

Kongossa useita aseellisia ryhmiä

Kongon demokraattisessa tasavallassa on ollut niin ikään vuosikausia levoton tilanne, koska useat aseelliset ryhmittymät taistelevat vallasta ja maan luonnonvaroista.

UNHCR:n mukaan tammikuun 2017 jälkeen 1,9 miljoonaa ihmistä olisi joutunut jättämään kotinsa. Pakolaisia on enemmän, kun aiemmin kotinsa jättäneet otetaan huomioon. Naisten ja lasten raiskaukset ovat olleet yleisiä.

Kongon demokraattiseen tasavaltaan tulee myös pakolaisia muualta, koska sen lähistölläkin on konflikteja. Maa on suuri, Länsi-Euroopan kokoinen.

Burundi epävakaa

Itä-Afrikassa sijaitseva Burundi on ollut epävakaassa tilassa vuodesta 2015 lähtien, kun maassa on protestoitu vallassa olevaa presidenttiä vastaan. Maan talous on kuralla, ruoasta on pulaa ja taudit vaivaavat väestöä.

UNHCR:n mukaan yli 400 000 burundilaista on joutunut lähtemään pakolaisiksi. Pakolaisia on lähtenyt ainakin Tansaniaan, Ruandaan ja Kongon demokraattiseen tasavaltaan.

Etelä-Sudanissa etninen sota

Etelä-Sudanin levottomuudet johtuvat lähinnä siitä, että maassa on käynnissä taistelu vallasta. Poliittisten voimahahmojen Salva Kiirin ja Riek Macharin ympärille on syntynyt osin etninen taistelu vallasta, jossa myös siviilit ovat joutuneet kärsimään aseellisten ryhmien väkivallasta.

UNHCR:n mukaan tuhansia ihmisiä on kuollut ja lähes miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Sotatila on vaikeuttanut maanviljelyä, mikä on johtanut ruokapulaan maassa.

Nigeriassa Boko Haram on ongelma

Nigeriassa terroristijärjestö Boko Haramin aiheuttamat ongelmat ovat ajaneet UNHCR:n mukaan yli kaksi miljoonaa ihmistä kodeistaan.

Ääri-islamilainen Boko Haram on piinannut erityisesti Koillis-Nigeriassa väestöä itsemurhapommeilla, sieppauksilla ja väkivallalla jo viiden vuoden ajan. Nigerian armeija on pystynyt valtaamaan alueita terroristijärjestöltä, mutta kokonaan kriisiä ei ole pystytty voittamaan.

Rohingyat joutuneet pakenemaan

Yli 640 000 rohingya-pakolaista on paennut Myanmarista eli Burmasta naapurimaahan Bangladeshiin. Rohingyat ovat muslimeja, joita monen tahon arvion mukaan vainotaan heidän kotimaassaan Myanmarissa. Rohingyat ovat kotimaassaan vähemmistö.

Pakolaiset ovat kertoneet, että heidän kyliään on tuhottu, ihmisiä tapettu ja raiskattu. Myanmarin viranomaiset ovat kiistäneet, että maan armeija olisi syyllistynyt väitettyihin rikoksiin.

Syyriassa, Irakissa ja Jemenissä sisällissodat

Viime vuosilta tutuimmat pakolaiskriisit ovat syntyneet Syyriassa ja Jemenissä, joissa on molemmissa käynnissä sisällissodat.

Syyriasta on lähtenyt pakolaisiksi ulkomaille noin 5,6 miljoonaa ihmistä. Suurin osa heistä on naapurimaissa Libanonissa, Turkissa ja Jordaniassa. Lisäksi Syyrian sisällä on miljoonia ihmisiä maan sisäisinä pakolaisina.

Sota Syyrian hallinnon ja eri kapinallisryhmien välillä ei ole edelleenkään loppunut. Terroristijärjestö Isis on tosin menettänyt maansa alueidensa hallintaa.

Jemenin sota johtuu shiialaisten huthi-kapinallisten ja presidentti Abdrabbuh Mansour Hadille uskollisten joukkojen konfliktista. Huthit ovat jo vuodesta 2004 lähtien kapinoineet Jemenissä, koska ovat pelänneet maan sunni-enemmistön uhkaavan shiia-muslimien asemaa. Lähi-idässä kiistat shiia- ja sunnimuslimien välillä ovat jatkuneet vuosisatoja.

Jemen on nyt jakaantunut etupäässä huthien ja presidentti Hadin hallinnon hallitsemiin alueisiin, ja taistelut jatkuvat yhä. Myös terroristijärjestö Al-Qaidan sanotaan hallitsevan pieniä alueita maassa. Yli 400 000 jemeniläistä on joutunut jättämään kotinsa.

Irakissa yli kolme miljoonaa ihmistä on joutunut pakolaisiksi vuosikausia jatkuneiden väkivaltaisuuksien takia. Myös Irakissa on jännitteitä sunni- ja shiiamuslimien välillä ja maassa on ollut yhteenottoja useiden eri aseellisten ryhmittymien välillä.

Eurooppaan pyrkii monia

UNHCR on nostanut myös Euroopan yhdeksi hätätilakohteeksi, koska monet pakolaiset pyrkivät juuri Eurooppaan turvaan tai tavoittelemaan parempaa elämää. Tulijoita on ollut erityisesti Lähi-idästä ja Afrikasta, joissa pahimmat kriisit ovat.

UNHCR pitää hälyttävänä Välimeren reittien turvattomuutta. Tämän vuoden aikana noin 170 ihmisen pelätään hukkuneen yrittäessään päästä Välimeren yli Eurooppaan. Viime vuonna hukkuneita tai kadonneita oli noin 2 700.

Monet siirtolaiset joutuvat matkansa aikana salakuljettajien ja rikollisten hyväksikäyttämäksi.