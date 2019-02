Kova brexit aiheuttaisi jopa yhdeksän prosentin kolauksen Britannian talouteen, maan hallitus arvioi

LONTOO

Britanniassa hallitus arvioi, että sopimukseton EU-ero voi supistaa maan taloutta 6–9 prosentilla seuraavien 15 vuoden kuluessa. Englannin keskuspankki on ennustanut vastaavan kokoista vaikutusta.

Kova brexit myös todennäköisesti nostaisi ruoan hintaa, sillä noin 30 prosenttia Britannian ruoasta tulee Euroopan unionista. Ruoan hamstraaminen voisi johtaa myös pulaan elintarvikkeista.

Hallituksen julkaisemasta arviosta uutisoi muun muassa Guardian. Asiakirja julkaistiin vain tunteja sen jälkeen kun pääministeri Theresa May taipui ja lupasi kansanedustajille, että maan EU-eroon voidaan mahdollisesti hakea lyhyttä lisäaikaa. Lykkäyksestä voitaisiin äänestää parlamentissa, ellei Mayn neuvottelema erosopimus mene läpi eikä myöskään sopimukseton EU-ero saa kannatusta. Aiemmin May on ollut sitä mieltä, että EU-eroa ei missään tapauksessa lykätä.

Hallituksen raportin mukaan pelkästään tullitarkastukset maksaisivat elinkeinoelämälle 13 miljardia puntaa eli noin 15 miljardia euroa vuodessa. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät ole hallituksen mukaan valmistautuneet sopimuksettomaan EU-eroon, vaikka niitä on ohjeistettu varautumiseen. Raportissa korostetaan etenkin ruoan tuontiin liittyviä riskejä.

– Helmikuuhun 2019 mennessä monet elintarviketeollisuuden yritykset eivät olleet valmistautuneet sopimuksettoman EU-eron skenaarioon, raportissa todetaan.

Myöskään kansalaisten ei ole havaittu ryhtyneen laajamittaisesti varotoimiin kuten passien uusimiseen tai kansainvälisen ajokortin hankintaan.

Brexit-kello tikittää

Britannian on määrä erota EU:sta 29. maaliskuuta. Jos ero astuu voimaan ilman sopimusta ja sen mahdollistamaa siirtymäaikaa, Britannian kaikki EU-sopimukset lakkaavat kertaheitolla.

Mayta on arvosteltu siitä, että hän on käyttänyt lähestyvää kovan brexitin uhkaa hyväkseen yrittääkseen painostaa parlamentin hänen neuvottelemansa erosopimuksen taakse.

Parlamentti on äänestänyt Mayn erosopimusta vastaan, koska etenkin siinä sovittu järjestely Pohjois-Irlannin ja Irlannin välisen avoimen rajan turvaamiseksi hiertää kansanedustajia.

Tiistaina parlamentissa puhunut May ei tehnyt selväksi, kannattaisiko hän itse lisäajan sijaan sopimuksetonta eroa, jos hänen erosopimuksensa kaatuu. May kuitenkin sanoi uskovansa, että Britannia pystyy tekemään myös kovasta brexitistä "menestyksen" alkuvaikeuksien jälkeen. Kommentti kirvoitti kansanedustajilta äänekkäitä vastalauseita.

Jos brittiparlamentti päätyisi EU-eron lykkäyksen kannalle, se edellyttäisi muiden 27 EU-maan suostumusta. EU-johtajat ovat tähdentäneet, että lykkäyksen perusteena pitäisi olla realistinen mahdollisuus löytää erimielisyyksiin ratkaisu.

STT

STT