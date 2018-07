Konservatiivituomarin nimitys huolestuttaa Yhdysvalloissa – demokraatit pelkäävät, että abortin salliva laki saatetaan kumota

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimitti maanantaina korkeimman oikeuden tuomariksi 53-vuotiaan Brett Kavanaugh’n.

Hänet tunnetaan tuomarina, joka on myötäillyt republikaaneja muun muassa asepolitiikassa ja ympäristölainsäädännössä. Uusi nimitys on nostanut esille myös kysymyksen aborttioikeudesta.

Katolisen Kavanaugh’n uskotaan ajavan nykyistä tiukempaa linjaa, mistä moni oikeistokonservatiivi on innoissaan ja arvoliberaali kauhuissaan.

–Tämä on yksi syy siihen, miksi republikaanien on kannattanut niellä presidentiltä asioita, joita he eivät muuten hyväksyisi. Mikäli nimitys menee läpi, kulttuurisodat oikeistokonservatiivien ja edistyksellisten arvojen välillä lisääntyvät, toteaa Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton -keskuksen johtaja Benita Heiskanen.

Tällä hetkellä republikaaneilla on senaatissa niukka yhden edustajan enemmistö, koska senaattori John MacCain on sairaana, eikä todennäköisesti pysty äänestämään. Enemmistö riittää uuden tuomarin vahvistamiseen, jos kaikki republikaanit äänestävät Kavanaugh’n puolesta.

Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos demokraatit voittavat syksyn kongressivaaleissa. Republikaaneilla on siis kiire runnoa äänestys läpi ennen vaaleja.

Korkeimmalla oikeudella merkittävä päätösvalta

Jos senaatti taas ehtii äänestää Kavanaugh’n puolesta, korkeimman oikeuden päätösten painopiste siirtyy todennäköisesti entistä konservatiivisempaan suuntaan.

–Demokraatit ovat aika kauhuissaan valinnasta. He kokevat, että tästä seuraa taantuma, jonka seurauksena aletaan kumota niitä kansalaisoikeuksia, jotka saavutettiin 1960- ja 1970-luvuilla.

Heiskasen mukaan demokraattien ja edistyksellisten suunnalta erityisesti aborttioikeuden mahdollinen kumoaminen on suuri huolenaihe.

–Asiaa on pyöritelty jo kauan, mutta aikaisemmin ei ole ollut tilannetta, jossa sitä olisi pidetty realistisena vaihtoehtona. Nyt pelko on todellinen, Heiskanen arvioi.

Tällä hetkellä korkeimman oikeuden tuomarit peilaavat aborttikiistoissa vuoden 1973 Roe vastaan Wade -päätöstä, joka tuomitsi abortin kieltävän päätöksen perustuslain vastaiseksi. Toisin sanoen Roe vastaan Wade laillisti abortin.

Nyt on mahdollista että korkein oikeus tuo Kavanaugh’n valinnan myötä käsiteltäväksi lakijuttuja, joissa punnitaan uudelleen abortin sallivan lain perustuslaillisuus.

Yhdeksänhenkinen korkein oikeus on Yhdysvalloissa vaikutusvaltainen ja poliittisesti merkittävä elin, joka tulkitsee perustuslakia ja muokkaa oikeuskäytäntöä.

Tämä tarkoittaa sitä, että kiistaa aiheuttavissa tapauksessa riidat ratkotaan todennäköisimmin korkeimmassa oikeudessa. Sillä on viimeinen sana, ja sen jäsenyys on elinikäinen.

Jos nykyisestä perustuslaista järjestettäisiin äänestys, läpihuutojuttu se ei Heiskasen mukaan kuitenkaan olisi.

–Nousisi valtava kansanliike, sillä jo nyt aktivistit ovat vastustaneet abortin rajoittamista joissakin osavaltioissa. Yhdysvalloissa aktivismilla on huomattava merkitys oikeuden päätöksissä.