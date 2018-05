Kongon demokraattisen tasavallan miljoonakaupungissa todettiin ebolatartunta

Vastasiko Trumpin asianajaja pitkään avoimena olleeseen kysymykseen? – Giuliani CNN:lle: Muellerin tiimi ei nosta rikossyytteitä istuvaa presidenttiä vastaan

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajaja Rudolph Giuliani on antanut ymmärtää, ettei istuvaa presidenttiä vastaan tulla nostamaan rikossyytteitä Venäjä-tutkinnassa. Giulianin mukaan tutkintaa johtavan erikoissyyttäjä Robert Muellerin tiimi on informoinut Trumpin lakimiehiä siitä, etteivät he voi nostaa rikossyytteitä Trumpia vastaan. Mueller ei ole vahvistanut Giulianin väitettä, ja Muellerin tiedottaja on kieltäytynyt kommentoimasta asiaa. Lue lisää