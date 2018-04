Kommentti: Trumpilla ei ole Syyria-strategiaa eikä hänen ole helppo koota tukijoita uusiin sotatoimiin – ja vastapuoli tietää sen

Syyrian sodalle ei näy loppua, ja tilanne on jännittyneempi kuin koskaan – Näin konflikti on edennyt

Rauhanomainen kansannousu Syyrian presidenttiä kohtaan muuttui laajamittaiseksi sisällissodaksi. Konfliktissa on kuollut yli 350 000 ihmistä, siinä on tuhoutunut lukuisia kaupunkeja ja se on vetänyt mukaansa muita maita. Lue lisää