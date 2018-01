Kolumni: Trump tekee temput Davosissa

Ensi viikolla Sveitsin Davosissa alkavassa Maailman talouskokouksessa on totuttu näkemään kaikkea, mutta nyt tehdään kyllä historiaa. Järjestäjän ja noin 2500 osanottajan agendan pisti sekaisin USA:n presidentin Donald Trumpin ilmoitus, että hän osallistuu tiistaina alkavaan kokoukseen.

Presidentti Trump ei tule alppikylään suinkaan yksin, vaan ottaa mukaansa käytännössä koko hallituksensa aina vävyä ja neuvonantajaa Jared Kushneria myöten. Mukana ovat ulkomaan-, kauppa-, valtiovarain-, työ-, liikenne- ja energiaministerit. Twitterissä jo kommentoitiin, että nyt olisi hyvä tilaisuus vaihtaa Valkoisen talon lukot, kun hallitus ja presidentti ovat Davosissa.

Trump on jo alkanut rahdata panssarilimusiinejaan, helikoptereitaan ja turva-autojaan Sveitsiin. Zürichiin laskeutui USA:n ilmavoimien rahtikone, johon mahtuu 77 tonnia tavaraa. Trumpin autot on varustettu kemikaali- ja pommi-iskuja vastaan, ja niissä on happi- ja verivarastot. Amerikkalaiset turvamiehet ovat jo tarkistaneet Davosin sairaalat.

Kokouksen turvajärjestelyt maksavat 7,6 miljoonaa euroa, ja turvamiehiä palkataan 600. Trump tuo alppihangille satakunta omaa bodyguardiaan.

Kekseliäimmät ovat ennakoineet, mitä Twitter-presidentti sitten tviittaa Sveitsistä.

– Sain mahtavan vastaanoton #Davosissa, #Ruotsissa. Väkeä oli minua vastassa paljon enemmän kuin viime kerralla presidentti Clintonia, sosiaalisessa mediassa naljaillaan.

Trump yllätti tuloilmoituksellaan kaikki. Davosiin tulijat kannattavat verkottumista, yhteistyötä, keskustelua ja globalisaatiota. Ne ovat periaatteita, joita Trump vastustaa. Vaalikampanjassaan hän lupasi pistää kuriin juuri Davosiin tulevien kaltaiset yritysjohtajat.

Jo viime vuonna Trump oli talouskokouksen päähenkilö, vaikka hänet vasta valittiin juuri samaan aikaan. Poissa olevanakin Davosissa puhuttiin vain Trumpista.

Miksi Trump sitten saapuu Sveitsiin? Yhdysvaltain Sveitsin suurlähettiläs Ed McMullen perustelee, että presidentti on menestyksekäs liikemies, joka ymmärtää Davosin arvon. Talouskokous on presidentille hyvä tilaisuus selittää, mitä hänen yritysten veronalennuksensa ja talouden vapauttamisohjelmansa tarkoittavat muille maille.

Valtiovarainministeri Steve Mnuchin puolestaan vakuuttaa, että delegaatio ei tule Davosiin haastamaan riitaa muiden kanssa vaan tapaamaan bisnesjohtajia. Trump voi tavata siellä eurooppalaisen vastapoolinsa, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, joka on talouskokouksen arvojen kävelevä esimerkki.

Davosin järjestäjät odottavat presidentin selittävän muille johtajille, mitä tarkoittaa hänen tunnuslauseensa "Amerikka ensin".

Täytyyhän Trumpin nyt Davosiin tulla, kun tänä vuonna sen teemana on hajanaisesta maailmasta kohti yhteistä tulevaisuutta. Trump on ollut mestari herättämään juuri tällaista epäsopua.

Edellisen kerran USA:n presidentti oli Davosissa 18 vuotta sitten. Kun heräsin siellä vuonna 2000 hotellihuoneessani, tuijotteli ikkunasta vastapäisen hotellin katolla konekivääriä kantava kypäräpäinen ja luotiliivinen poliisi. Jahas, Bill Clinton oli laskeutunut.