Kolumni: Maailma odottaa OPCW:n löydöksiä – Onko Venäjä Skripalien myrkyttämisen takana?

Kemiallisten aseiden kieltojärjestöllä OPCW:lla alkaa olla kuumat paikat. Sen odotetaan pian kertovan hermomyrkkytutkimustensa tuloksista.

Maaliskuun alussa maailma kohahdutti vakoojadraama. 66-vuotias Venäjän entinen kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen aikuinen tyttärensä Julija Skripal löydetään tajuttomina Maltingsin ostoskeskuksen penkiltä Salisburystä Englannista. Heidät kuljetetaan sairaalaan, jossa heidän ja heitä auttaneen poliisin todetaan myöhemmin altistuneen vaaralliselle hermomyrkylle. Sattumalla novitšok -niminen hermomyrkky on aikoinaan kehitetty Neuvostoliitossa, joten syyttävä sormi kääntyy Venäjän suuntaan. Venäjä kiistää osallisuutensa ja – tadaa – Britannian ja Venäjän välinen diplomaattinen kriisi on valmis. Suurin piirtein tässä kohtaa kuvioihin astui Kemiallisten aseiden kieltojärjestö OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons). Se tarjosi asiantuntemusapua Britannialle, joka johtaa tutkimuksia.

Nyt maailma odottaakin malttamattomana OPCW:n tuloksia. Järjestö on aiemmin julkistanut laajan raportin esimerkiksi Syyriassa käytetyistä hermokaasuista. Toistaiseksi Salisburyyn liittyviä tutkimuksia OPCW:n osalta on kommentoinut vain järjestön pääjohtaja Ahmet Üzümcü , ja hänkin vain niukasti. Lännen Mediakin yritti tavoitella järjestöä.

Tämä siis tiedetään nyt: Maaliskuun 20. päivä Üzümcü totesi tulosten analysoinnin kestävän muutaman viikon verran. Siten jonkinlaista lausuntoa voisi odottaa julkaistavaksi tämän viikon aikana. Ennen pääsiäistä Üzümcü tosin totesi BBC:n haastattelussa, että tulosten saaminen kestää edelleen kahdesta kolmeen viikkoa. Näytteet oli otettu ja viety järjestön päämajaan Haagiin, josta ne matkaavat edelleen eteenpäin kohti muita OPCW:n laboratorioita. Jos siis oikein optimistiseksi heittäytyy, voisi puolueettoman tahon löydöksiä odottaa huhtikuun puolivälin tienoilla.

Sillä aikaa Venäjä ja Britannia ovat jatkaneet juupas–eipäs -väittelyään hermomyrkkyiskun syyllisistä. Tässä kohtaa on hyvä muistaa, että Venäjäkin on allekirjoittanut kemiallisten aseiden kieltosopimuksen 1990-luvulla. Kokonaisuudessaan sopimuksen on allekirjoittanut yhteensä 192 maata, ja OPCW valvoo sen toteutumista. Marraskuussa järjestö totesi, että tiedossa olevista maailman kemiallisista aseista on tuhottu 96 prosenttia. Venäjä kertoi tuhonneensa kemiallisia aseitaan jo viime syyskuussa kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Joidenkin spekulaatioiden mukaan novitšok-hermomyrkkyä on saattanut päätyä muiden maiden haltuun Neuvostoliiton romahdettua. Voi myös olla, että Venäjä ei ole ollut täysin rehellinen novitšok-myrkkymääristään.

Nämä ovat kaikki kysymyksiä, joihin OPCW:n toivotaan antavan vastauksensa. Vastaukset saattavat olla kuitenkin hyvin teknisiä. Todennäköisesti järjestö raportoi löydöksistään suoraan ensin Britannian hallitusta, joka saattaa sitten tehdä omat johtopäätöksensä. Varmaa on kuitenkin se, että OPCW:n tulokset tulevat olemaan hyvin mielenkiintoisia, osoittivat ne mitä tahansa.