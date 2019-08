Kolumbian presidentti väittää Venezuelan presidentti Maduron tukevan entisiä Farc-sissijohtajia

WHO varoittaa tuhkarokon leviämisestä – puolessa vuodessa jopa 90 000 tartuntaa Euroopassa

Tuhkarokkotartuntojen määrä on kasvanut Euroopassa räjähdysmäisesti, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. Järjestön mukaan Euroopan 48 maassa on havaittu lähes 90 000 tuhkarokkotartuntaa kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa. Luku on kaksinkertainen viime vuoteen verrattuna. Lue lisää