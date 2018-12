Kiinassa kuulusteltu Kanadan kansalainen on kadonnut

Britannian pääministeri May selvisi konservatiivipuolueensa luottamusäänestyksestä

Theresa May pitää kiinni asemastaan Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajana ja Britannian pääministerinä. May on voittanut oman puolueensa luottamusäänestyksen luvuin 200–117. Lue lisää