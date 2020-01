Kiinassa jo ainakin 54 viruskuolemaa, todettujen tartuntojen määrä yli 1 600

WUHAN

Kiina on jälleen kertonut uusista virustartuntaan liittyvistä kuolemista. Kuolleita on Hubein maakunnan viranomaisten uusimpien tietojen jälkeen nyt 54, kertoo uutistoimisto AFP. Uusia koronavirustartuntoja on todettu eilisen jälkeen noin 320.

Sairastuneiden kokonaislukumäärä on yli 1 600, kun Hubein maakunnan viranomaisten tuoreet luvut lisätään Kiinan keskusjohdon aiemmin ilmoittamiin tapauksiin, AFP kertoo. Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen joulukuun lopulla Hubeissa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista, mutta tartuntoja on tavattu laajasti eri puolilta Kiinaa ja jonkin verran myös muista maista. Kiinan itärannikolla sijaitsevan Shanghain viranomaiset kertoivat varhain sunnuntaina Suomen aikaa ensimmäisestä viruskuolemasta kaupungissa. Viruksen kuolleella hyvin iäkkäällä miehellä oli viranomaisten mukaan myös aiempia terveysongelmia. Tartuntatapauksia on Shanghaissa vahvistettu noin 40. Presidentti varoitti leviämisen kiihtyvän Esimerkiksi yhdysvaltalaislehti Washington Post ja Hongkongissa ilmestyvä South China Morning Post kertovat kuolleiden lukumääräksi 56. South China Morning Postin sivuilla olevan ja ripeästi päivittyvän laskurin mukaan vahvistettujen tartuntojen lukumäärä Manner-Kiinassa olisi jo yli 1 900. Luku nousee yli 2 000:n, kun mukaan lasketaan muualta maailmasta raportoidut tartunnat, esimerkiksi viisi Hongkongista, yli 20 muualta Aasiasta, neljä Australiasta ja kolme Ranskasta. Kanada puolestaan on kertonut maan ensimmäisestä koronavirusepäilystä. Tartuntaa epäillään miehellä, joka matkusti aiemmin tällä viikolla Wuhanista Torontoon. Kiinassa viruksen leviämistä on yritetty estää esimerkiksi eristämällä kokonaisia suurkaupunkeja. Matkustuskiellot vaikuttavat arviolta 56 miljoonaan ihmiseen. Lisäksi Pekingin kaupunki ryhtyy kamppailemaan viruksen leviämistä vastaan pysäyttämällä kaupunkiin saapuvat ja sieltä lähtevät linja-autot. Lauantaina Suomen aikaa Kiinan presidentti Xi Jinping varoitti uudenlaisen koronaviruksen leviämisen kiihtyvän. Valtiollisen uutistoimisto Xinhuan mukaan Xi tarjosi yhdeksi ratkaisuksi keskusvallan vahvistamista. Lisäksi Kiina kertoi keskeyttävänsä kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille. Yhdysvallat ja Ranska puolestaan ovat tehneet suunnitelmia kansalaistensa evakuoimiseksi Wuhanista.