Kiinan presidentti varoittaa koronaviruksen leviämisen kiihtyvän: Tilanne on vakava

WUHAN

Kiinan presidentti Xi Jinping varoittaa koronaviruksen leviämisen kiihtyvän, kertoo uutistoimisto Xinhua. Hänen mukaansa tilanne on vakava. Ratkaisuksi Xi tarjoaa keskusvallan voimistamista.

Valtiollisen median mukaan lähes 1 300 ihmistä on sairastunut koronavirukseen eri puolilla maata. Kuolleita on viranomaisten mukaan runsaat 40. Yksittäisiä tartuntoja on todettu myös useissa muissa maissa. Virus on levinnyt jo muun muassa Japaniin, Hongkongiin, Etelä-Koreaan, Taiwaniin, Thaimaahan, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan.

Koronavirustartunnat alkoivat levitä Wuhanista. Kiina on turvautunut kokonaisten kaupunkien eristämiseen ja matkustusrajoituksiin tartuntojen hillitsemiseksi.

Matkustuskiellot vaikuttavat nyt arviolta 56 miljoonaan ihmiseen. Lisäksi Pekingin kaupunki ryhtyy kamppailemaan viruksen leviämistä vastaan pysäyttämällä kaupunkiin saapuvat ja sieltä lähtevät linja-autot. People's Daily -lehden mukaan kaikki pääkaupungin rajat ylittävä, teitä pitkin kulkeva matkustajaliikenne keskeytetään sunnuntaista alkaen.

Kiina keskeyttää myös kansalaistensa ryhmämatkat ulkomaille, kertoo valtion tv-yhtiö CCTV. Kotimaan ryhmämatkat keskeytettiin jo eilen.

Maanantaista lähtien kiinalaisten matkatoimistojen kautta ei voi enää järjestää ryhmämatkapalveluita ulkomaille. Kielto koskee muun muassa hotelli- ja lentovarauksia.

Esimerkiksi Yhdysvallat on järjestämässä kansalaisilleen ja diplomaateilleen sunnuntaiksi lentokuljetuksen pois koronaviruksen piinaamasta Wuhanin kaupungista Kiinassa, Wall Street Journal kertoo. Kaupungissa on arviolta tuhat Yhdysvaltain kansalaista. Evakuointikoneeseen mahtuu noin 230 ihmistä.

Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Postin mukaan myös Ranska aikoo evakuoida halukkaat kansalaisensa Wuhanista.

Jo toinen uusi sairaala Wuhaniin

Kiina rakentaa Wuhaniin jo toista sairaalaa koronaviruspotilaiden hoitamiseksi. Uusi sairaala lisää arviolta 1 300 potilaspaikkaa. Kiina on jo aiemmin kertonut rakentavansa sairaalan Wuhaniin, ja sen on määrä olla valmis hieman yli viikon kuluttua.

Varhain lauantaina Kiinan valtion uutistoimisto Xinhua kertoi, että Wuhaniin on lähetetty 450 armeijan lääkintähenkilökuntaan kuuluvaa ihmistä.

Lääkintähenkilöstö sijoitettiin sairaaloihin, joissa on paljon virukseen sairastuneita potilaita. Osalla lääkintähenkilöstöstä on aiempaa kokemusta sarsiin tai ebolaan sairastuneiden hoidosta ja virusten leviämisen torjunnasta, Xinhua kertoo.

Lisähenkilöstön lähettämistä pidetään Kiinan keskushallinnon uutena, merkittävänä askeleena osallistumisessa viruskriisin torjuntaan.

South China Morning Post kertoo, että kaikki koronavirustartuntaa epäilevät ihmiset eivät ole päässeet sairaaloihin testattaviksi. Lehden haastattelema Wuhanissa asuva nainen kertoi kiertäneensä sairaan miehensä kanssa sairaaloita jo viikon, mutta mies ei ole päässyt testeihin yhteenkään niistä.

Ranskassa todettu kolmas tartunta

Esimerkiksi Ranskassa on tullut ilmi jo kolme todennettua tartuntaa.

Aiemmin perjantaina maan viranomaiset kertoivat kahdesta tartunnasta. Kaikki kolme tartunnan saanutta olivat hiljattain matkailleet Kiinassa. Yhden ihmisen tartunta todettiin Bordeaux'ssa ja toisen Pariisissa. Kolmannen tartunnan saaneen kerrotaan olevan sukua toiselle heistä. Kaikkia tartunnan saaneita hoidetaan nyt eristyksessä.

Ranskan terveysministerin mukaan viranomaiset yrittävät nyt selvittää, keiden kaikkien kanssa tartunnan saaneet ovat olleet tekemisissä.

Yhdysvalloissa tartuntoja on todettu kaksi.

Australiassa mediat kertoivat maan ensimmäisestä varmistuneesta tartunnasta aamuyöllä Suomen aikaa. Victorian osavaltion viranomaisten mukaan sairastunut on Kiinan kansalainen, joka saapui Melbourneen lentokoneella viikko sitten. Hän oli ennen lentoaan oleskellut kaksi viikkoa Wuhanissa. Asiasta kertoo esimerkiksi uutiskanava SBS.

– Oleellista on painottaa, ettei kansalaisilla ole syytä huolestua. Potilas on eristettynä ja saa hoitoa, eikä muita tartuntoja tässä vaiheessa epäillä, osavaltion terveysasioista vastaava ministeri Jenny Mikakos sanoi.

Finnair lentää normaalisti Kiinaan

Finnair tekee koronaviruksen takia muutoksia Kiinan-lentojensa muutos- ja perumisehtoihin, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Jos asiakkaalla on ennen 25. tammikuuta ostettu Finnairin lentolippu Kiinaan tai Kiinasta ajalle 25.1.–23.2.2020, hän voi halutessaan siirtää matkan ajankohtaa tai perua matkan.

Koronaviruksen leviäminen ei kuitenkaan toistaiseksi vaikuta Finnairin lentoihin, koska viranomaisilta ei ole tullut matkustusrajoituksia, kertoo yhtiön mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist. Tällä haavaa Finnair lentää Pekingin lisäksi Guangzhouhun, Shanghaihin, Hongkongiin ja Nanjingiin.

Matkustamohenkilökuntaa Finnair on ohjeistanut pitämään huolta käsihygieniasta ja välttämään kosketusta eläimiin. Lisäksi yhtiö on tehnyt poikkeuksen normaaliin käytäntöön ja sallii nyt matkustamohenkilökunnan käyttävän halutessaan hengityssuojaimia. Kiinnostus suojainten käyttöön tuli Tallqvistin mukaan lähinnä yhtiön kiinalaiselta henkilökunnalta.

UM: Mihinkään erityistoimiin ei ole ryhdytty

Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia on Wuhanin alueella alle kymmenen, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä.

– Pekingin suurlähetystö seuraa tilannetta yhdessä EU-maiden kanssa, mutta tällä hetkellä ei ole mitään erityistoimenpiteitä, mihin olisi ryhdytty, viestinnästä sanotaan.

Jos joihinkin toimiin ryhdytään, niin ne tehdään koordinoidusti muiden EU-maiden kanssa.