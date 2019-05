Kiina lähetti 71 tonnia lääketieteellistä apua Venezuelaan

CARACAS

Kiinan toinen avustuskuorma hätäapua saapui maanantaina Venezuelaan. Kiina kuljetti lentokoneella yhteensä 71 tonnia lääkkeitä ja muuta lääketieteellistä materiaalia maan pääkaupunkiin Caracasiin.

Kiinan aiempi avustuskuorma saapui maahan maaliskuun lopussa. Tuolloin kyydissä oli 65 tonnia hätäapua.

Taloudellisessa ja poliittisessa kriisissä kärvistelevässä Venezuelassa kärsitään akuutista ruoan, lääkkeiden ja muiden välttämättömyyksien puutteesta. Lama on vaivannut maata jo viiden vuoden ajan.

Maa on myös pahassa poliittisessa kriisissä, joka on kiristynyt sen jälkeen, kun oppositiojohtaja Juan Guaido julisti itsensä maan virkaatekeväksi presidentiksi. Julistuksen jälkeen yli 50 maata Yhdysvallat mukaan lukien on tukenut Guaidoa.

Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on syyttänyt maan talousahdingosta Yhdysvaltojen pakotteita.