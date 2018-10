Kavanaugh vannoi virkavalansa — korkeimman oikeuden tuomarin virka on elinikäinen

Voimakas maanjäristys ravisutti Haitia, ainakin 11 ihmisen tiedetään kuolleen

Voimakas maanjäristys on ravisuttanut Karibianmeren saarivaltiota Haitia. Viranomaisten mukaan ainakin 11 ihmistä on kuollut, ja lisäksi järistys on vaurioittanut rakennuksia. Lue lisää