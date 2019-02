Katolisen kirkon kardinaali George Pell tuomittiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista

MELBOURNE

Katolisen kirkon kardinaali George Pell on todettu syylliseksi lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin Australiassa, kertoivat oikeuden viranomaiset tiistaina. Pell on korkeimmassa asemassa oleva katolisen kirkon jäsen, joka on tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

77-vuotias Pell todettiin syylliseksi kahden kuoropojan seksuaaliseen hyväksikäyttöön kirkon sakastissa Melbournessa 1990-luvulla. Ratkaisu annettiin jo joulukuussa, mutta siitä tuli julkinen vasta nyt.

Pell on toiminut Vatikaanin talouspäällikkönä, mutta on jäänyt vapaalle virastaan. Hän on kiistänyt kaikki syytteet ja aikoo asianajajansa mukaan valittaa tuomiosta.

Pell määrätään mahdollisesti keskiviikkona tutkintavankeuteen. Syyttäjät päättivät tiistaina, että Pelliin kohdistuviin toisiin syytteisiin liittyvässä oikeudenkäynnissä ei edetä.

Katolinen kirkko ilmoitti joulukuussa, että Pell ei enää kuulu paavi Franciscuksen läheisimpien neuvonantajien ryhmään.

Katolista kirkkoa on viime aikoina ravistellut laajamittainen hyväksikäyttöskandaali, ja paavi Franciscus on yrittänyt vakuuttaa, että kirkko on ryhtynyt toimiin hyväksikäytön kitkemiseksi.

Pari päivää sitten Vatikaanissa järjestettiin piispojen kokous, jossa paavi tuomitsi kovin sanoin lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lupasi, että jokaiseen esille tulevaan tapaukseen suhtaudutaan äärimmäisen vakavasti.

Yli sata piispaa keskusteli neljän päivän ajan Vatikaanissa muun muassa siitä, miten syylliset papit saataisiin vastuuseen teoistaan.

STT