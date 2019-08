Karibialla puhaltavan Dorian-myrskyn pelätään vahvistuvan hurrikaaniksi

Hongkongin kiivaat protestit jatkuivat, poliisi käytti vesitykkejä ja ampui

Hongkongin mielenosoituksissa poliisi on käyttänyt vesitykkejä ja ampunut ainakin yhden laukauksen, kertovat viranomaiset. Tämä on ensimmäinen kerta, kun poliisi on käyttänyt asetta sen jälkeen kun mielenilmaukset alkoivat uudelleen kolme viikkoa sitten. Lue lisää