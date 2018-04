Kanadan juniorikiekkoilijoiden bussiturmassa sai surmansa ainakin 15

Trump Towerissa tulipalo – ainakin yksi ihminen loukkaantunut

Yhdysvalloissa New Yorkissa presidentti Donald Trumpin nimikkopilvenpiirtäjässä Trump Towerissa on syttynyt tulipalo. Kaupungin pelastuslaitoksen mukaan palossa on loukkaantunut vakavasti ainakin yksi ihminen. Pelastuslaitos kertoo asiasta Twitterissä. Lue lisää