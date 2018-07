Kambodzhan vaaleista odotetaan riemuvoittoa maata yli kolme vuosikymmentä hallinneelle Hun Senille

Kaliforniassa riehuu useita maastopaloja – uutistoimisto AP:n mukaan kuolleita ainakin kolme

Yhdysvalloissa Kalifornian osavaltiossa riehuu useita maastopaloja. Uutistoimisto AP:n mukaan paloissa on kuollut ainakin kolme ihmistä. Los Angeles Times kertoo kuolleita olevan kaksi, joista molemmat ovat palomiehiä. Lisäksi tuhansia ihmisiä on evakuoitu ja Los Angeles Timesin mukaan ainakin 65 kotia on tuhoutunut paloissa. Kalifornian pelastuslaitoksen tiedottajan Scott Kenneyn mukaan palo uhkaa 5 000:ta kotia ja rakennusta, uutisoi CNN. Maastopaloja on hälytetty sammuttamaan tuhansia palomiehiä. Lue lisää