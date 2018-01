Kaliforniassa pariskunnan epäillään pitäneen lapsiaan vangittuna kotonaan, osa kahleissa kiinni

Filippiineillä tulivuori uhkaa purkautua – yli 12 000 ihmistä saanut evakuointimääräyksen

Filippiineillä 12 000 ihmistä on saanut evakuointimääräyksen, sillä Mayon-tulivuoren pelätään purkautuvan muutaman päivän sisällä. Myös varoituksia mutavyöryistä ja myrkyllisestä hengitysilmasta on annettu. Ihmisiä on kehotettu evakuoitumaan seitsemän kilometrin säteellä tulivuoresta. Lue lisää