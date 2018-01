Kaksi otettu kiinni Malmön räjähdyksen vuoksi – jengiläiset käyttävät kranaatteja pelotteluun

Woody Allen kiisti taas adoptiotyttärensä hyväksikäytön

Amerikkalainen elokuvaohjaaja Woody Allen, 82, on jälleen kerran torjunut väitteet adoptiotyttärensä Dylan Farrow'n hyväksikäytöstä. Allenin mukaan kyseessä on mustamaalaus, joka on jo aikaisemmin osoitettu vääräksi. Lue lisää