Kahdeksanvuotiaan tytön joukkoraiskaus ja murha herättävät raivoa Intiassa

Ranskan Macron: Meillä on todisteita Assadin hallituksen syyllisyydestä kaasuiskuun

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on kertonut televisiohaastattelussa, että maan hallituksella on todisteita Syyrian Doumassa tapahtuneesta kaasuiskusta ja siitä, että iskun tekijä on Bashar al-Assadin hallinto. Lue lisää