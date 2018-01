Juusto tahmeuttaa EU:n ja Meksikon kauppaneuvotteluja

MEXICO

Euroopan unioni ja Meksiko ovat käynnistäneet taas neuvottelut keskinäisestä kauppasopimuksesta. Neuvottelupöytään palattiin maanantaina ja neuvottelujen on määrä jatkua tammikuun 17. päivään saakka.

Osapuolet pyrkivät sorvaamaan uusiksi 18 vuotta vanhan kauppasopimuksensa. Yhdeksi vaikeimmista kiistakapuloista on muodostunut juusto.

Kättä on väännetty siitä, voivatko meksikolaistuottajat myydä suosittua juustoaan manchego-nimellä. Espanjalaistuottajat haluavat yksinoikeuden nimeen, sillä juustotyyppi on alun perin kotoisin Espanjan La Manchan alueelta. Juusto on jo suojattu EU:n alkuperäisnimityksellä.

Espanjalaisesta lampaanmaito-manchegosta poiketen meksikolaisversio valmistetaan lehmänmaidosta ja tarjoillaan useimmiten sulatettuna puolikovan sijaan. Meksikossa myydystä juustosta noin 15 prosenttia on paikallisen perinteen mukaista manchegoa.

Meksikon meijerituottajien mukaan meksikolaismallinen manchego on erottamaton osa paikallista kulttuuria, eikä edes muistuta espanjalaista kaimaansa.

Manchegon ohella EU tahtoo neuvotteluissa nimisuojata yli 300 muuta alueellaan valmistettua perinnetuotetta.

Nafta-riita lisää Meksikon neuvotteluhaluja EU:n kanssa

Meksiko etsii innokkaasti uusia kauppakumppaneita, sillä sen tärkeimmän kauppakumppanin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut vetää maansa Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus Naftasta, ellei sitä neuvotella uudelleen.

Nafta-kähinä on siivittänyt EU:n ja Meksikon neuvotteluja vuoden 2000 kauppasopimuksen uudistamisesta. Sekä EU että Meksiko ovat vakuuttaneet haluavansa solmia lopullisen sopimuksen pian, mutta takarajaa neuvotteluille ei ole sovittu. Maanantaina aloitettiin jo kahdeksas neuvottelukierros sitten vuoden 2016, jolloin neuvottelut kauppasopimuksen uudistamisesta alkoivat.

EU:n ja Meksikon välinen kauppa on liki kolminkertaistunut 18 vuotta sitten solmitun sopimuksen aikana ja on nyt arvoltaan noin 51,5 miljardia euroa vuodessa. Summa on silti piskuinen verrattuna Yhdysvaltain ja Meksikon väliseen kauppaan, jossa liikkui vuonna 2016 noin 437,5 miljardia euroa.

