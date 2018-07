JUURI NYT: Soini: USA:n ja Venäjän johtajat eivät valinneet kokouspaikkaa sattumalta

HELSINKI

Helsingin huippukokous on päättynyt. Yhdysvaltojen ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin pitivät tapaamisensa jälkeen yhteisen tiedotustilaisuutensa ja sen jälkeen presidentti Sauli Niinistö piti omansa.

Trump ja Putin tapasivat tänään ensin kahden kesken ja jatkoivat sitten laajemmalla kokoonpanolla työlounaalla.

Aamupäivällä Trump puolisoineen tapasi Niinistön aamiaistilaisuudessa Mäntyniemessä. Trump saapui Suomeen jo eilen illalla, Putinin kone laskeutui Helsinki-Vantaalle yhden jälkeen.

Helsingin liikenne säästyi pelätynlaiselta kaaokselta, mutta julkinen ja yksityinen liikenne takkusivat monin paikoin erityisesti presidenttien autosaattueiden takia.

STT seuraa hetki hetkeltä:

klo 23.00 STT:n liveseuranta päättyy.

klo 22.33 Presidentti Sauli Niinistö sanoo halunneensa puhua Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille peloista, joita Suomessa ja muualla Euroopassa on vallalla. Niinistö kertoi aamiaiskeskusteluista Trumpin kanssa yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– On spekuloitu, mitä hän aikoo tehdä Naton ja sotaharjoitusten suhteen. Nyt voidaan sanoa, että nämä eivät olleet lainkaan pöydällä, mikä oli mielestäni positiivista, hän sanoi.

Niinistön mielestä tuskin kukaan odotti, että Helsingin huippukokouksessa saavutettaisiin konkreettisia tuloksia.

klo 22.15 Donald Trumpin ja Vladimir Putinin Helsingin-tapaaminen on herättänyt Venäjällä varovaisen toiveikkaita näkemyksiä.

Duuman kansainvälisten suhteiden komitean puheenjohtaja sanoo uutistoimisto RIA Novostille haluavansa uskoa, että tapaaminen voisi todella olla perusta yhteyksien uudelleen luomiselle.

– Mutta toistaiseksi en ole langennut euforiaan huippukokouksen tulosten suhteen, puheenjohtaja Leonid Slutski kommentoi.

klo 22.04 Poliittisen historian tutkija Johanna Rainio-Niemi Turun yliopistosta kiinnitti huomiota tiedotustilaisuuden ystävällismieliseen henkeen. Erityisesti Yhdysvalloissa viime viikolla nostettuja syytteitä presidentit kommentoivat erittäin yksimielisinä. Erikoissyyttäjä Robert Mueller nosti syytteet kahtatoista Venäjän armeijan tiedustelu-upseeria vastaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin sekaantumisesta, mutta sekä Trump että Putin pitävät epäilyksiä pötypuheena.

klo 22.02 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskittyi lehdistötilaisuudessa kiittelemään, huomauttaa Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen keskuksen tutkijatohtori Suvi Kansikas.

– Erimielisyydet puuttuivat Trumpin kannanotoista kokonaan. Hänellä olisi ollut mahdollisuus tuoda esiin erilaisia näkökantoja esimerkiksi Krimin tilanteesta, mutta nyt nähtiin yllättäen myötäilevä Trump, Kansikas sanoo STT:lle.

Kansikkaan silmissä Putin onnistui tiedotustilaisuudessa tuomaan esille Venäjälle tärkeitä asioita ja mainitsemaan kansainvälisiä sopimuksia, joita maa haluaa kansainvälisen yhteisön noudattavan.

– Kun Putin lisäksi sai Trumpilta parrasvaloissa vankkumattoman kannatuksen, Venäjän asema keskeisenä toimijana kansainvälisessä politiikassa korostui.

klo 21.42 Helsinki ei valikoitunut Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaamispaikaksi sattumalta, vaan kokous osoittaa, että Suomi on onnistunut rakentamaan hyvät suhteet molempiin suurvaltoihin, sanoo ulkoministeri Timo Soini (sin.).

Soinin mukaan myös presidentti Sauli Niinistöä on kiittäminen paljosta huippukokouspaikan valikoitumisessa Suomeen.

Kokousta isännöineestä Suomesta välittyi Soinin mukaan kuva positiivinen toimivana yhteiskuntana.

klo 21:27 Yhdysvalloissa poliittiset päättäjät ovat arvostelleet kovin sanoin Trumpin kritiikittömiä kommentteja Venäjästä. Ryöppy purskahti ilmoille pian Trumpin ja Putinin pidettyä lehdistötilaisuutensa.

Ehkäpä suorasanaisin kommentti tuli Trumpin omaa republikaanipuoluetta edustavalta edustajainhuoneen puhemieheltä Paul Ryanilta. Hän kehotti presidenttiä hyväksymään, että Venäjä ei ole Yhdysvaltain liittolainen ja että Venäjä on vastuussa sekaantumisesta vuoden 2016 Yhdysvaltain presidentinvaaleihin.

klo 21:25 Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tuntuu olevan innoissaan Helsingin huipputapaamisesta.

Lavrov kommentoi toimittajille, että presidenttien Donald Trump ja Vladimir Putin keskustelut sujuivat upeasti, kertoo uutistoimisto RIA Novosti. Ulkoministeri lisäsi, että keskustelut sujuivat paremmin kuin erinomaisesti.

klo 21.24 Soini: Kokoukselta ei odotettukaan maailman mullistavaa yhteisymmärrystä, mutta pahimmat kokousta koskeneet pelot ja spekulaatiot menettivät merkityksensä.

klo 21.23 Ulkoministeri Timo Soini arvioi, että konkreettisimpia askelia Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien Helsingin-kokous voi poikia ydinaseiden saralla.

klo 21.17 Ulkoministeri Timo Soini (sin): Sekä Sergei Lavrov että Mike Pompeo pitivät Helsingin presidenttikokousta onnistuneena. Soini tapasi ulkoministerikollegansa aiemmin tänään.

klo 20.54 Putinin ja Trumpin tiedotustilaisuudessa syntyi sellainen vaikutelma, että Putin vei ja oli hyvin tiukasti kiinni tapaamisen ohjaimissa, Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen kertoo STT:lle Finlandia-talossa.

Himanen korostaa, että monet tapaamisen yksityiskohdat jäivät tiedotustilaisuuden perusteella vielä avoimiksi. Hänen mukaansa erityisesti Putinin lausunnoissa oli paljon viittauksia, jotka edellyttävät laajaa ymmärrystä siitä, mistä oikeastaan on kyse.

Himanen mainitsee, että molemmat presidentit puhuivat erityisesti kotiyleisölleen.

klo 20:48 Helsingin huippukokous on päättynyt. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puolisoineen ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat poistuneet Helsingistä. Trumpin Air Force One -kone on jo matkalla kohti Yhdysvaltoja. Putinin kone nousee pian Trumpin koneen jälkeen.

klo 20.36 Ulkoministeri Timo Soini (sin.) on tavannut Helsingissä sekä Yhdysvaltain ulkoministerin Mike Pompeon että Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Pompeon kanssa Soini keskusteli Suomen ja Yhdysvaltain kahdenkeskisistä suhteista sekä Euroopan turvallisuudesta. Venäläiskollegan kanssa Soini keskusteli Helsingin huippukokouksen tuloksista, kertoo ulkoministeriö Twitterissä.

klo 20.30 Presidentti Niinistön tiedotustilaisuus päättyi hetki sitten.

klo 20.23 Presidentti Niinistö: Nyt näyttää siltä, että tämä musta hiili on tullut täysin ymmärretyksi USA:ssa ja Venäjällä.

klo 20.18 Niinistö: Pääviesti Helsingistä vaikuttaa olevan se, että Trump ja Putin ovat valmiit jatkamaan keskustelua useista vaikeista asioista. Jos näin, se on myönteinen asia.

klo 20.13 Niinistö: Asevalvonta oli selvästi eräs asia, josta keskusteltiin. Toivottavasti siihen nyt vakavasti ryhdytään.

klo 20.12 Niinistö: Puhuimme presidenttien kanssa myös Ukrainasta ja Syyriasta. Niinistö ei ota kantaa Putinin ja Trumpin keskinäisiin keskusteluihin.

klo 20.08 Niinistö: Totesin Itämeren harjoitustoiminnan merkityksen eurooppalaisten ja Itämeren maiden asukkaiden kannalta.

klo 20.06 Niinistö: Puhuin Putinin ja Trumpin kanssa mm. arktisesta alueesta, mustasta hiilestä ja Trumpin kanssa myös Itämeren sotilasharjoituksista.

klo 20.04 Niinistö pahoittelee, että tapaaminen hieman hankaloitti ihmisten arkielämää.

klo 20.02 Presidentti Sauli Niinistö on aloittanut tiedotustilaisuutensa. Hän kiittää kaikkia suomalaisia, jotka ovat olleet Trumpin ja Putinin huipputapaamisen järjestelyissä mukana.

klo 19.51 Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) arvioi, että presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin vaikuttivat tyytyväisiltä kahdenväliseen tapaamiseensa ja kokouksen järjestelyihin.

Sipilä on viettänyt koko päivän Porissa. Vaikka hän ei ollut paikalla Helsingissä, Suomen ulkopolitiikassa hallituksen ja presidentin linja on yksi ja yhteinen, Sipilä painottaa.

Valtioneuvosto maksaa tapaamisen kulut, Sipilä sanoo ja arvioi STT:lle, että kokonaisuudessa kyse on ”halvasta Suomi-kuvan eteenpäin viennistä”. Loppusummaan Sipilä ei ota kantaa.

klo 19.49 Ulkoministeriö ei heti lehdistötilaisuuden jälkeen vahvistanut STT:lle tilaisuudesta poistetun miehen henkilöllisyyttä.

Ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikön päällikkö Vesa Häkkinen kertoo, että poistettu mies oli päässyt lehdistötilaisuuteen Presidentinlinnaan toimittajastatuksella.

Häkkinen arvelee, että paikalla olleet turvallisuusviranomaiset ennakoivat jonkinlaista mielenilmausta ja sen takia mies poistettiin tilaisuudesta. Hän sanoo, että lehdistötilaisuuksia ei ole tarkoitettu mielenilmauksiin.

klo 19.43 Yhdysvaltalaismedia on tunnistanut Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuudesta poistetun miehen toimittaja Sam Husseiniksi, joka on kirjoittanut muun muassa Nation-lehdelle. Hän vaikuttaa nettiprofiiliensa perusteella pitkään vaikuttaneelta kansalaisaktivistilta.

Nationin päätoimittaja Katrina vanden Heuvel vahvistaa Twitterissä, että Husseini on työskennellyt lehdelle Helsingin huippukokouksessa.

Käsirysyksi yltynyt protesti alkoi juuri ennen tiedotustilaisuuden alkua iltakuuden maissa, kun paikalla oli runsaslukuinen joukko median edustajia. Tilanteeseen tuli nopeasti turvamiehiä, jotka veivät miehen pois tilasta. Mies teki sen verran vastarintaa, että häntä kiskottiin käsivarresta kunnolla.

klo 19.00 Trumpin ja Putinin tiedotustilaisuus kesti lähes tunnin. Tilaisuus päättyi juuri.

klo 18.58 Putin: On täyttä pötyä, että me (Venäjä) olisimme keräämässä kompromettoivaa aineistoa Trumpista.

klo 18.58 Putin: Trumpin kanta Krimiin liittyen on tunnettu. Hän pitää sitä laittomana. Meillä on eri näkemys.

klo 18.56 Trumpia grillattiin edelleen Venäjän sekaantumisesta vaaleihin. Trump kehui Putinin ehdotusta viranomaisyhteistyöstä.

klo 18.52 Putin antoi jalkapallon MM-kisojen virallisen kisapallon Trumpille. Trump heitti pallon vaimolleen Melania Trumpille.

klo 18.50 Putin keskustelusta Macronin kanssa: Olemme sopineet, että kehittämme toimintaamme Syyriassa myös eurooppalaisten kanssa. Voimme lainata esimerkiksi kuljetuskoneitamme humanitääriseen toimintaan.

klo 18.50 Trumpilta kysyttiin, onko Syyriasta tehty sopimuksia. Trump: Meidän sotavoimamme ovat varmaan tulleet paremmin toimeen keskenään kuin poliittiset voimamme. Toimintaa on koordinoitu.

klo 18.44 Putin: Edellytämme Yhdysvaltain puolelta vastavuoroisuutta, että amerikkalaiset viranomaiset kuulustelisivat niitä viranomaisia, joita me epäillemme sekaantumisesta Venäjän asioihin.

klo 18.42 Putin: Muellerin ryhmä voisi lähettää meille virallisen oikeusapupyynnön, että voisimme kuulustella syytettyjä.

klo 18.42 Putin 12 venäläisen tiedustelupalvelun virkailijasta: En ole tietoinen asiasta vielä. Se pitää tutkia. Trump esitti tästä kysymyksen.

klo 18.41 Venäjän presidentti Putin: Antakaa minulle edes yksi fakta, joka todistaisi väitetystä salaisesta sopimuksesta vaalien edellä.

klo 18.40 Trump presidentinvaaleista: Mitään kiellettyä yhteistyötä (venäläisten kanssa) ei ollut vaalikampanjassamme.

klo 18.38 Trump vaaleihin sekaantumisesta: Voitin Hillary Clintonin rehellisesti. Tämä tutkinta on luonut varjon maidemme välisille suhteille. Tutkinta on naurettava.

klo 18.37 Trump huonoista Venäjä-suhteista: Molemmat olemme toki vastuussa huonoista väleistä.

klo 18.35 Trump Nord Streamista: Olemme kilpailijoita. Meidän nesteytetty maakaasumme kilpailee tämän hankkeen kanssa. USA on pikapuoliin maailman suurin kaasuntuottaja. Olen keskustellut tästä aika vahvoin sanankääntein Angela Merkelin kanssa.

klo 18.33 Trump: Amerikkalaiset toivovat rauhaa ja yhteistyötä. Varmasti venäläiset ovat yhtä mieltä meidän kanssamme. Tämä oli erittäin rakentava päivä. Se tapahtui molempien eduksi.

klo 18.30 Trump kiitti Putinia tapaamisesta ja siitä, että he ovat nyt avanneet avoimen vuoropuhelun Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä. Trump: Vietimme yhdessä rakentavat tunnit. Luultavasti tapaamme useammin tulevaisuudessa.

klo 18.29 Trump: Olemme keskustelleet radikaali-islamista. Olemme sopineet, että turvallisuuspalvelujen välillä pidetään yhteyttä, jotta kansalaisiamme voidaan suojata vaaralta.

klo 18.28 Yhdysvaltain presidentti Trump: Maidemme välinen suhde muuttui noin neljä tuntia sitten. Sitä ennen tilanne oli huonompi kuin koskaan.

klo 18.24 Putin pyytää anteeksi helsinkiläisiltä, jotka ovat joutuneet kärsimään huipputapaamisen järjestelyistä. Hän kiitti Helsinkiä erinomaisista puitteista.

klo 18.24 Putin: Neuvottelut sujuivat avoimessa ja asiallisessa ilmapiirissä.

klo 18.22 Putin: Toistin näkemyksemme, että Venäjän valtio ei ole koskaan sekaantunut eikä aio sekaantua Yhdysvaltojen sisäisiin asioihin, mukaan lukien vaaleihin.

klo 18.18 Putin: Syyria-yhteistyöhön löytyvät kaikki tarvittavat edellytykset.

klo 18.17 Putin: Meillä on paljon näkemyseroja, mutta myös yhteisiä etuja pitää etsiä.

klo 18.16 Putin: Olemme luovuttaneet mm. ydinasesulkusopimuksesta konkreettiset ehdotukset Yhdysvalloille.

klo 18.14 Trumpin ja Putinin lehdistötilaisuus on alkanut. Putinin mukaan tapaaminen on ensimmäinen askel kohti yhteistä luottamusta.

klo 18.12 Presidentinlinnassa oli pientä käsirysyä ennen tiedotustilaisuuden alkua tilassa, jossa runsaslukuinen media odottaa presidenttejä. Tilasta poistettiin voimakeinoin mies, jolla oli käsissään paperi, jossa luki Nuclear Weapon Ban Treaty eli ydinaseiden kieltosopimus.

klo 17.42 Venäjän presidentti Vladimir Putin toimii isännän roolissa tapaamisessaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa.

STT:n tietojen mukaan isännöinti perustuu maiden vuorotteluun, ei tapaamispaikkaan.

Diplomaattisen protokollan mukaisesti isäntä, eli tällä kertaa Putin, muun muassa pitää ensimmäisen puheenvuoron median edessä.

Putin ja Trump tapaavat Presidentinlinnassa, joka on entinen Venäjän keisarin Suomen-residenssi.

klo 17.21 Helsingin poliisi on ottanut kiinni kadunvaltausta suunnitelleen joukon Mannerheimintiellä Kiasman ja Postitalon tuntumassa. Kiinniotettuja on poliisin mukaan noin 20.

Kadunvaltaajat eivät totelleet poliisin käskyjä. Alueella ei poliisin mukaan sallita mielenosoituksia, koska sillä mahdollisesti liikkuu presidenttien tapaamiseen liittyviä saattueita.

Poliisi kertoo STT:lle, että osa kiinniotetuista on aiemmin päivällä osallistunut mielenosoituksiin.

klo 16.58 Trumpin ja Putinin kahdenkeskinen tapaaminen venyi yli kaksituntiseksi, kun sen piti alkuperäisen aikataulun mukaan kestää puolitoista tuntia.

Työlounaalla on presidenttien lisäksi mukana myös neuvonantajia. Mukana ovat Trumpin puolella muun muassa ulkoministeri Mike Pompeo ja kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton. Putinin puolella pöytää istuu muun muassa ulkoministeri Sergei Lavrov.

klo 16.53 Donald Trump ja Vladimir Putin ovat aloittaneet työlounaansa Presidentinlinnassa. Trumpin mukaan presidenttien tapaaminen on alkanut erittäin hyvin.

klo 16.50 Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne on palautunut valtaosin aikatauluunsa iltapäiväkahden jälkeen. Junaliikenteessä oli häiriöitä Helsingin asemalla aamulla tapahtuneen sähkönjakeluhäiriön vuoksi. Helsingistä lähtevät junat peruttiin joksikin aikaa kokonaan.

klo 16.48 Helsingin liikenne on joutunut välillä odottamaan pitkään, kertoo ylikomisario Pekka Höök STT:lle.

Pidemmät seisaukset liikenteessä aiheutti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin saattueiden hyvin samanaikainen liikkuminen. Saattueiden lisäksi kaupungissa liikkuu poliisin mukaan pitkin päivää myös lyhyempiä saattueita, jotka katkovat liikennettä.

klo 16.18 Trumpin ja Putinin tapaaminen on kirvoittanut keskustelua sosiaalisessa mediassa. Niin kansainvälisten toimittajien kuin suomalaisten Twitter-tilit ovat täyttyneet erilaisista tulkinnoista ja fiilistelystä avainsanalla #Helsinki2018.

Suomalaiset ja kansainväliset vieraat ovat muun muassa jakaneet kuvia Helsingin tyhjistä kaduista sekä ihmisistä, jotka ovat odottaneet katujen varsilla nähdäkseen edes vilauksen kansainvälisten vieraiden saattueista.

klo 14.26: Yhdysvaltain ja Venäjän presidentit Donald Trump ja Vladimir Putin ovat aloittaneet kahdenkeskeisen tapaamisensa Presidentinlinnassa Helsingissä.

Presidentit antoivat ennen tapaamista lyhyet lausunnot. Putin sanoi, että on miellyttävää tavata Trump.

Trump onnitteli Putinia hienosti onnistuneesta jalkapallon MM-turnauksesta. Hän sanoi, että he aikovat puhua monista asioista kuten kaupasta, ohjuksista ja Kiinasta.

Trump totesi, että Yhdysvallat ja Venäjä eivät ole tulleet viime vuosina hyvin toimeen, mutta että olisi hyvä tulla toimeen. Hän sanoi myös, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä on 90 prosenttia maailman ydinaseista ja että se ei ole hyvä asia.

klo 13.58 Yhdysvaltojen Presidentti Donald Trump on saapunut Presidentinlinnaan vaimonsa Melania Trumpin kanssa. Presidentti Sauli Niinistö ja Jenni Haukio saattoivat heidät sisään.

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapui paikalle hieman aiemmin.

Venäjän ja Yhdysvaltojen presidenttien huippukokous on myöhässä aikataulusta. Alun perin kokouksen piti alkaa kello 13:n jälkeen, mutta Putinin lentokone saapui Helsinki-Vantaan lentokentälle myöhässä.

klo 13.38 Venäjän presidentti Vladimir Putin on juuri saapunut Presidentinlinnaan. Presidentti Sauli Niinistö on ottanut hänet vastaan.

klo 13.06 Venäjän presidentin Vladimir Putinin lentokone on laskeutunut Helsinki-Vantaalle. Trumpin ja Putinin tapaaminen myöhästynee jonkin verran alkuperäisestä aikataulusta.

klo 12.40 Melania Trump kertoo Twitterissä nauttineensa hyvästä keskustelusta Jenni Haukion kanssa. Keskustelun aiheena olivat erilaiset ongelmat, joita Yhdysvallat ja Suomi kohtaavat.

klo 12.16 Helsingin Kaisaniemenpuistoon on kokoontunut noin 50 mielenosoittajaa. Helsinki against Trump and Putin -mielenosoituksen on tarkoitus lähteä puoli kahden aikaan siirtymään kohti Finlandia-taloa. Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan lisää ihmisiä saapuu paikalle koko ajan. Facebookissa kutsuun on ilmoittautunut noin tuhat ihmistä.

klo 12.06 Presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump ovat kommentoineet aamiaiskeskusteluaan Twitterissä. Trump kiitti Niinistöä ja kutsui hänen tapaamistaan kunniaksi. Niinistön mukaan keskustelu oli monipuolinen alku mielenkiintoiselle päivälle. Tunnin keskustelun aikana ehdittiin käydä läpi monta asiaa, Niinistö kertoi.

klo 12.02 Presidentinlinnan ja Esplanadin ympäristöä suljetaan ajoneuvoliikenteeltä. Helsingin keskustassa liikenne seisahtuu hyvin monin paikoin. Poliisin mukaan keskustassa liikkuminen onnistuu tänään selvästi parhaiten kävellen ja pyörällä.

klo 11.48 KORJATTU Poliisi: Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole vielä laskeutunut Helsinki-Vantaalle.

klo 11.04 Venäjän presidentin Vladimir Putinin lentokone on laskeutunut Helsinki-Vantaan lentokentälle.

klo 10.52 Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump vaimonsa Melania Trumpin kanssa on poistunut Mäntyniemestä presidentin virka-asunnolta. Autosaattue näyttää olevan matkalla takaisin valtion vierastalolle Hilton Kalastajatorpan viereen.

klo 10.05 Trump Niinistölle: Nautin seurastanne Nato-kokouksessa ja arvostan tukeanne, olette kohdelleet meitä kauniisti.

klo 10.02 Ympäristöjärjestö Greenpeacen aktivistit ovat kiivenneet Kallion kirkon torniin Helsingissä. Tarkoituksena on ripustaa 64 metriä korkeaan torniin järjestön banderolli, jossa on viesti Helsingissä vieraileville Yhdysvaltain ja Venäjän presidenteille, kerrotaan järjestön viestinnästä STT:lle.

klo 9.48 Trump on saapunut Mäntyniemeen presidentti Sauli Niinistön virka-asunnolle. Presidentti Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump kättelivät Suomen presidenttiparia Mäntyniemen ovella ennen siirtymistä sisätiloihin. Trumpin ja Niinistön on määrä käydä Mäntyniemessä kahdenkeskinen keskustelu.

klo 9.40 Autosaattue on lähtenyt liikkeelle Kalastajatorpalta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata presidentti Sauli Niinistö tämän virka-asunnolla Mäntyniemessä pian.

klo 9.25 Liikenne Helsingin keskustassa on sujunut huippukokousaamuna hyvin junaliikennettä lukuun ottamatta, kertovat Helsingin poliisi ja Helsingin seudun liikenne HSL.Lähijunaliikenne oli puolisen tuntia poikki sähkövian takia. HSL:n mukaan häiriö aiheutti pahoja myöhästymisiä ja liikenne palautunee normaaliksi vasta iltapäivällä.Poliisin mukaan tieliikenteessä ei ole ollut häiriöitä. Teitä suljetaan Munkkiniemessä, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin saattue suuntaa aamupalalle presidentti Sauli Niinistön virka-asunnolle Mäntyniemeen puoli kymmenen aikaan. Raitiovaunuliikenne pysähtyy myöhemmin tänään kokonaan useaan otteeseen. Poliisi kehottaa välttämään autoilua Helsingin keskustassa.

klo 9.19 Trump Twitterissä: USA:n ja Venäjän suhteet eivät koskaan yhtä huonot kuin nyt. Syynä USA:n vuosia jatkunut typeryys ja tyhmyys sekä FBI-tutkinta.

klo 9.15 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uudelleentviitannut valokuvia, joita hänen saapumisestaan Suomeen otettiin eilisiltana.Yhdessä presidentin Twitter-tililleen ottamassa valokuvassa nähdään presidenttipari laskeutumassa portaita Air Force One -lentokoneestaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Trump lisäksi uudelleentviittasi kuvan, jossa nähdään suomalaista yleisöä kerääntyneenä kadun varrelle seuraamaan presidentin autosaattueen ohikulkua kohti hotellia. Iltayhdeksältä Suomen aikaa Helsinki-Vantaalle saapunut Trump suuntasi seurueineen yöksi hotelli Kalastajatorpalle Helsingin Munkkiniemeen.

STT

