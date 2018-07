JUURI NYT: Presidentti Trump ja Melania Trump ovat Suomessa – autosaattue saapui Munkkiniemeen

HELSINKI

Helsingissä valmistaudutaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huomiseen huippukokoukseen. Presidentti Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump ovat jo saapuneet Suomeen. Heitä kuljettanut Air Force One -lentokone laskeutui Helsinki-Vantaalle iltayhdeksän maissa. Putin saapuu Suomeen vasta huomenna.

Tänään Helsingissä on järjestetty muun muassa Helsinki Calling -mielenosoitus presidenttien tapaamisen tiimoilta. Lisää mielenosoituksia on luvassa, sillä lauantaina tiedossa oli yhteensä 16 mielenosoitusta sunnuntain ja maanantain ajaksi. Helsinki Calling oli mielenosoituksista tiettävästi isoin.

klo 23.00 STT:n liveseuranta päättyy.

klo 22.25 Presidentti Donald Trump saapui Helsinkiin Kalastajatorpalle sunnuntai-iltana puoli kymmenen aikaan isossa autosaattueessa. Munkkiniemessä oli runsaasti ihmisiä seuraamassa Trumpin saapumista.

Osa saattueen poliiseista lähti kymmenen jälkeen pois Kalastajatorpalta.

klo 21.58 Autosaattue saapui Kalastajatorpalle, jonka alue on tiukasti poliisin eristämä.

klo 21.36 Iso autosaattue on saapunut Munkkiniemeen. Letkassa on presidentti Trumpin virka-auto. Armeijan helikopteri seurasi saattuetta.

klo 21.15 Presidentti Trumpin autosaattue on lähtenyt lentokentältä.

klo 21.09 Presidentti Trump vilkutti toimittajille portailla. Pari on noussut Trumpin virka-auton kyytiin. Melania Trump vilkutti auton ikkunasta.

klo 21.08 Donald ja Melania Trump ovat nousseet lentokoneesta Helsinki-Vantaan lentokentälle.

klo 21.06 Lentokoneen eteen on viety laskeutumisportaat ja portainen eteen on levitetty punainen matto. Autosaattue odottaa presidenttiparia.

klo 20.55 Yhdysvaltain presidentin lentokone Air Force One laskeutui Helsinki-Vantaan lentokentälle kello 20.55. Presidentti Donald Trump puolisoineen on aloittanut Suomen-vierailunsa.

Lentokentältä Donald ja Melania Trump siirtyvät Kalastajatorpalle.

Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Suomeen huomenna. Presidentit tapaavat Presidentinlinnassa.

klo 20.00 Helsinki-Vantaan lentokentän alueella valmistaudutaan presidentti Donald Trumpin saapumiseen. Finlandia-talolta lähti jo iltaseitsemältä toimittajien ja kuvaajien bussikuljetuksia lentokenttäalueelle. Reitin varrella näkyi varusmiehiä ja Pasi-ajoneuvoja.

Median edustajat pääsevät korokkeille laittamaan kameroita valmiiksi iltakahdeksalta. Trumpin odotetaan saapuvan iltayhdeksän maissa.

Paikalla olevan STT:n toimittajan mukaan lentokentällä on muun muassa sotilashelikoptereita, tarkka-ampuja, poliiseja sekä isoja mustia autoja, joiden vieressä on atleettisia miehiä mustissa laseissaan.

klo 19.35 Lentomatka Skotlannista Suomeen ei estä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia tviittaamasta.

– Matkalla Helsinkiin, Suomeen, tapaamaan presidentti Putinia huomenna. Valitettavasti, riippumatta sitä miten hyvin hoidan huippukokouksen, vaikka saisin suuren Moskovan kaupungin korvaukseksi kaikista niistä synneistä ja pahoista teoista, joihin Venäjä on syyllistynyt, palattuani kotiin saisin kuulla, että se ei ollut tarpeeksi – minun olisi pitänyt saada myös Pietari! viestitti.

Trumpin odotetaan saapuvan Helsinkiin yhdeksän maissa illalla. Hän arvosteli tviitissään myös mediaa ja Yhdysvaltain demokraatteja.

klo 18.17 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania nousivat Air Force One -koneeseen Prestwickin lentokentällä Glasgow'ssa Skotlannissa.

Skotlannista Trumpit lentävät Helsinki-Vantaan lentokentälle, jonne heidän odotetaan saapuvat yhdeksän maissa illalla.

klo 18.00 Prestwickin lentokentällä Glasgow'ssa Skotlannissa aletaan valmistella Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lähtöä.

Tiettävästi Trump lähtee Prestwickin lentokentältä kello 16 paikallista aikaa ja saapuu Suomeen yhdeksältä illalla.

CBS:n Valkoisen talon kirjeenvaihtaja Mark Knoller kirjoittaa Twitterissä, että Trumpin autosaattue äskettäin lähti kohti lentokenttää Turnberrystä, missä hän omistaa hotellin ja golfkentän.

Suomessa taas Hornetit ovat nousseet lentoon. Puolustusvoimat ei halua kommentoida Hornetien aktivointia, vaan sanoo, että se on Puolustusvoimien normaalia toimintaa.

klo 17.45 Helsingin Kauppatorilla herätti kiinnostusta Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin maailmankuulu kaksoisolento Dennis Alan.

Trumpia imitoivan ja presidenttiä hämmästyttävän paljon muistuttavan Alanin ympärillä kävi kova kuhina.

Hän otti yhteiskuvia ihmisten kanssa ja kävi myös Helsinki Calling -mielenosoituksessa.

klo 17.13 Venäläismedian mukaan Suomeen matkustaneilta venäläisaktivisteilta vietiin rajalla banderolli, jonka he olivat varanneet mielenosoitusta varten. Asiasta uutisoivat tv-kanava Dozhd ja uutissivusto Fontanka.

Avoin Venäjä -liikkeen aktivistit kertoivat, että heillä oli mukanaan banderolli, jossa vaadittiin vapautta poliittisille vangeille. Venäjän puolella he joutuivat rajalla ylimääräiseen tarkastukseen, jonka yhteydessä banderolli otettiin pois "tutkimusta varten".

Kolmen aktivistin ryhmä vietti tunteja rajatarkastuksessa, mutta pääsi lopulta jatkamaan matkaansa Suomen puolelle.

klo 16.06 Helsingin poliisi on päivittänyt Helsinki Calling -mielenosoituksen osallistujamääräksi vähän yli 2 100 ihmistä. Joukossa on myös Senaatintorilla oleskelevia turisteja.

Järjestäjien mukaan osallistujia olisi ollut noin 4 000.

klo 15.42 Helsinki Calling -mielenosoitus keräsi marssille joitakin tuhansia ihmisiä. Helsingin poliisi arvioi kulkueeseen osallistuneiden määräksi noin 2 500, järjestäjät noin 4 000.

Pisimmillään kulkue ulottui Aleksanterinkadulla Stockmannin edustalta Senaatintorin kulmaan.

Etukäteen järjestäjät ennakoivat jopa 12 000:ta osallistujaa.

– Henkilökohtaisesti olen pettynyt, myöntää Helsinki Calling -organisaation edustaja Säde Peltola.

– Voi olla, että kaikki eivät ole, hän jatkaa.

Peltolan mukaan ihmisoikeuksiin ja ympäristökysymyksiin keskittynyt mielenosoitus saavutti kuitenkin tavoitteensa laajasta kansainvälisestä mediahuomiosta.

klo 15.08. Mielenosoitukset kuuluvat länsimaisten demokratioiden arkeen, sanoo Senaatintorilla Helsinki Calling -mielenosoitusta seurannut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.).

– Hienoa, että ihmiset haluavat puhua vakavista asioista, Vapaavuori sanoo.

Järjestäjät odottivat paikalle jopa 12 000:ta mielenosoittajaa, mutta poliisin arvion mukaan marssijoita on saapunut Senaatintorille noin 2 500. Vapaavuorikin myöntää odottaneensa suurempaa väkimäärää.

– Kyse on nytkin merkittävästä määrästä ihmisiä, mutta ehkä helle ja loma-aika ovat verottaneet.

Vapaavuoren sunnuntai jatkuu Finlandia-talon lehdistökeskuksessa kansainvälisen median kanssa.

Mielenosoitus Senaatintorilla jatkuu puheiden parissa edelleen.

klo 15.03 Poliisi: Pääkaupungissa Helsinki Calling -mielenosoituksessa on noin 2 500 osallistujaa. Jo päättyneeseen Welcome Trump -mielenosoitukseen osallistui 50 ihmistä.

klo 14.32

Perussuomalaisten nuorten järjestämään Welcome Trump -mielenilmaukseen on saapunut myös katupartioistaan tunnetun Soldiers of Odin -järjestön edustajia.

Soldiers of Odinit eivät halunneet kommentoida toimintaansa paikalla olevalle STT:n toimittajalle. Yksi heistä kuitenkin sanoi, että he ovat katsomassa, että kaikki sujuu rauhallisesti. Mies luonnehti toimintaa "rennoksi ulkoiluksi."

He eivät ottaneet kantaa siihen, kenen puolella he ovat. Lehtikuvan valokuvassa järjestön edustajat näyttivät kuitenkin kyykistyneen Trump-lakanan edessä.

klo 13.44

Perussuomalaisten nuorten järjestämään Welcome Trump -mielenilmaukseen Helsingissä on saapunut parikymmentä ihmistä, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja.

Mielenilmaus järjestetään Helsingin Narinkkatorilla ja on sujunut rauhallisesti. Mielenosoittajat ovat pukeutuneet amerikkalaishenkisesti, yksi muun muassa Setä Samuliksi. Ihmiset kantavat muun muassa Welcome Trump -lakanoita.

klo 13.31

Trump pelasi sunnuntaina vielä golfia omistamallaan Turnberry-golfklubilla Skotlannissa ennen lähtöään Helsinkiin. Jo lauantaina hän sanoi Twitterissä toivovansa, että ehtisi pelaamaan.

BBC:n mukaan Trump on nähty kentällä ajamassa golfkärryä.

Golfklubi on ollut avoinna yleisölle ja siellä on ollut muitakin golfareita viikonlopun aikana. Klubin ja kentän ympäristössä on kuitenkin raskas poliisivartiointi.

Paikalle saapuneet mielenosoittajat on rajattu pois klubin ja kentän läheisyydestä. Trumpin pelatessa lauantaina kierrostaan hän vilkutti kentän laidalta hänelle huudelleille mielenosoittajille ohikulkiessaan.

klo 13.29

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen mukaan Trumpin ja Putinin huipputapaamiselta ei ole lupa odottaa hyvässä tai pahassa kovin konkreettisia tuloksia.

Tiilikaisen mukaan vuoropuhelu on sinänsä tarpeellista, mutta on myös vaara, että Trump ja Putin käyttävät kokousta vain oman asemansa pönkittämiseen.

Tiilikaisen mukaan johtajilla on melkoinen vapaus tehdä Helsingin tapaamisen annista omia tulkintoja – varsinkin, jos he keskustelevat osan ajasta kahden kesken vain tulkkien läsnä ollessa.

klo 13.20

Omatekoista Be brave, Putin, try democracy -kylttiä kantanut Milla Halme kertoi STT:lle olevansa paikalla mielenosoituksessa, koska ei hyväksy maanantaina Helsingissä tapaavien Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien politiikkaa.

– Vastustan näiden kahden tyrannin kohtaamista ja heidän ihmisoikeuksia polkevaa politiikkaansa, Halme sanoo.

Mielenosoituksen Halme toivoo olevan riemukas, mutta rauhallinen.

klo 13.13

Helsingin poliisi kertoo Twitterissä, että mielenosoituksessa paikalla olisi noin 1 500 osallistujaa.

Tapahtumaa seuraamassa on myös paljon kansainvälistä mediaa. Mielenosoitukseen on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä.

klo 12.44

Mielenosoitus Trumpin ja Putinin tapaamisen tiimoilta on alkamassa, kertoo paikalla oleva STT:n toimittaja.

Kaisaniemen kentälle on kokoontunut ihmisiä, jotka aikovat marssia kohti Senaatintoria. Paikalla oleva STT:n toimittaja arvioi, että paikalla oli ennen kello yhtä joitain satoja ihmisiä. Paikalla on myös paljon kansainvälistä mediaa. Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä.

Mielenosoittajille on jaettu muun muassa "Helsinki rakastaa demokratiaa" -kylttejä.

klo 12.04

Ulkoministeriö vahvistaa: Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuu Suomeen huomenna. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saapuu puolisoineen jo tänään.

klo 11.45

Helsinki Calling -tapahtuman kokoontuminen alkaa kello 12.00 Kaisaniemen kentällä. Sieltä mielenosoittajat aikovat marssia Senaatintorille.

Tapahtumaan on Facebookissa ilmoittautunut 2 500 ihmistä. Järjestäjien mukaan mielenosoittajat haluavat puolustaa muun muassa rauhaa ja demokratiaa, joita Putin ja Trump ovat laiminlyöneet.

