John McCain 1936–2018 - itsenäinen ajattelija ja äänekäs Trump-kriitikko on poissa

Taiwanin tulvien tieltä evakuoitu tuhansia, kuusi ihmistä kuollut

Päiviä jatkuneiden rankkasateiden aiheuttama tulviminen on johtanut kuuden ihmisen kuolemaan Taiwanissa. Tuhansia ihmisiä on evakuoitu tulvien tieltä. Trooppiset rankkasateet ovat jatkuneet Taiwanin keski- ja eteläosien yllä torstaista lähtien, ja paikoin vettä on satanut jopa metrin verran. Lue lisää