Jo viisi loukkaantunut Espanjan härkäjuoksufestivaaleilla

NBC News: Useiden rajalla perheistään erotettujen nuorten siirtolaislasten vanhemmat kateissa

Yhdysvaltain hallinto on ilmoittanut, etteivät viranomaiset ole löytäneet useiden alle 5-vuotiaiden siirtolaislasten vanhempia, uutisoi NBC News. Asiasta perjantaina kertoneen hallinnon asianajajan mukaan rajalla vanhemmistaan erotetuista alle 5-vuotiaista lapsista 38:n vanhempia ei ole löydetty. Kadonneista vanhemmista puolet on viranomaisten tietojen mukaan jossain Yhdysvalloissa ja puolet on karkotettu. Lue lisää