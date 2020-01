Jo 25 on kuollut Kiinassa koronavirukseen

Kiina eristi uuden koronaviruksen lähtökaupungin lähes täysin – WHO pohtii viruksen julistamista kansainväliseksi terveysuhaksi

Kiinassa uuden koronaviruksen lähtöpaikkana pidetty Wuhanin miljoonakaupunki on eristetty lähes täysin. Lento- ja junayhteydet kaupunkiin on katkaistu, ja liikenne metrossa ja kaupungin busseissa on pysäytetty. Viranomaiset ovat kieltäneet kaupungin asukkaita poistumasta "ilman erityistä syytä". Lue lisää