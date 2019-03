Jerry Nadler aikoo kääntää joka kiven Trumpin Venäjä-yhteyksistä – vielä ei savuavaa asetta ole löytynyt

Edustajainhuoneen oikeusvaliokunnan puheenjohtaja on keskeinen henkilö, jos presidentti haastetaan valtakunnanoikeuteen.

Tämän poliitikon nimi tulee tutuksi tulevina kuukausina. Jerrold Nadler – tuttavallisemmin Jerry – on keskeinen henkilö mahdollisessa oikeudenkäynnissä presidentti Donald Trumpia vastaan.

Jerry Nadler on Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen oikeuskomitean puheenjohtaja. Jos presidentti haastetaan valtakunnanoikeuteen, prosessi lähtee liikkeelle mainitusta komiteasta.

71-vuotiasta Nadleria kutsutaan "Manhattanin liberaaliksi". Hän on Trumpin lailla kotoisin New Yorkista.

Miesten polut risteytyivät 1980–90-luvuilla pitkässä riidassa Trumpin rakennussuunnitelmista New Yorkin Upper West Siden laajalle maa-alueelle.

Nadler vastusti kovaäänisesti Trumpin suunnitelmia, mutta Trump sai lopulta tahtonsa läpi karsitussa muodossa.

"Suuri keskinkertaisuus"

The New York Timesin mukaan Trump leimasi muutamaa vuotta myöhemmin Nadlerin "yhdeksi suurimmista keskikertaisuuksista nykypäivän politiikassa".

Onko nyt Jerry Nadlerin vuoro?

Demokraatit saivat enemmistön edustajainhuoneeseen viime marraskuun välivaaleissa. Senaatti pysyi republikaaneilla.

Syytteen presidenttiä vastaan nostaa edustajainhuone, mutta varsinaisena valtakunnanoikeutena toimii senaatti. Bill Clintonin seksiskandaali eteni vuosina 1998–99 senaattiin, missä syytteet kaatuivat äänestyksissä.

Synnit ja rikokset sekaisin

Jerry Nadler tarkkaili Clinton-oikeudenkäyntiä edustajainhuoneen oikeuskomitean rivimiehenä.

Hänen mukaansa edustajainhuoneen republikaanit sekoittivat tuolloin "synnit ja rikokset" ja ajoivat "seksuaalista mccarthyismia". Yhdysvaltain 1950-luvun kommunistivainot nimettiin "mccarthyismiksi" keulakuvansa, senaattori Joseph McCarthyn mukaan.

Nyt grillaajan osassa on demokraattipuolue ja altavastaajana republikaaninen presidentti.

Nadler haluaa kääntää joka ainoa kiven, joka voisi paljastaa Trumpin laittomuuksia. Ne voivat liittyä Venäjän ja Trumpin kampanjatiimin suhmurointiin Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleissa tai Trumpin bisneksiin Venäjällä.

Venäjä-juttu potkujen taustalla

Nadler on varma, että Trump on estänyt oikeudenkäyttöä.

Jerry Nadler viittasi viime viikolla ABC-televisiokanavan haastattelussa siihen, että Trump yritti suojella entistä turvallisuusneuvonantajaansa Michael Flynnia FBI:n tutkimuksilta. Flynn tapasi joulukuussa 2016 Venäjän suurlähettilään, mutta valehteli asiasta kongressille.

Samaan sarjaan peittely-yrityksiä Nadler laskee sen, että Trump erotti FBI:n johtajan James Comeyn. Trump on myöntänyt julkisesti, että potkujen taustalla "oli se Venäjä-juttu".

–Hän on jaellut armahduksia ja pelotellut todistajia, Nadler lisäsi ABC:n haastattelussa.

Savuava ase puuttuu yhä

Mutta sitä kuuluisaa savuavaa asetta ei Nadlerin käsityksen mukaan ole vielä löytynyt. Tämä tarkoittaa varmaa todistetta siitä, että Trump oli henkilökohtaisesti tietoinen tai jopa vastuussa yhteispelistä Venäjän kanssa.

Oikeusministeriön nimittämä erikoissyyttäjä Robert Mueller on ollut samojen asioiden kimpussa jo puolitoista vuotta. Niistä tutkimuksista on vuotanut tietoja julkisuuteen oikeastaan vain silloin, kun joku Trumpin lähipiiriläisistä on saanut syytteen tai tuomion.

Muellerin tutkimusten sanotaan jo valmistuneen. Nyt odotetaan jännityksellä, milloin ne julkistetaan ja missä laajuudessa. Asiasta päättää uusi oikeusministeri William Barr. Kukaan ulkopuolinen ei näytä tietävän, kuinka raskauttavaa todistusaineistoa ne pitävät sisällään.

Mutta vaikka Muellerin tutkimukset antaisivat Trumpille puhtaat paperit, Trumpin piina ei ole ohi. Sen jälkeen demokraattienemmistöinen edustajainhuone pitää asiaa lämpimänä, jotta seuraavissa, vuoden 2020 presidentinvaaleissa demokraattien ehdokas voisi muistuttaa äänestäjiä Trumpin Venäjä-siteistä.

Tiedot pimentoon

Helpolla ei presidenttiä Yhdysvalloissa syrjäytetä.

Andrew Johnson (1868) ja Clinton joutuivat valtakunnanoikeuteen, mutta pelastuivat äänestyksissä. Richard Nixon erosi itse (1973), ennen kuin senaatti pääsi äänestämään Watergate-skandaaliin uponneen presidentin kohtalosta.

Aivan aseeton ei Donald Trump todellakaan ole.

Trump voi esimerkiksi tarttua lakikäytäntöön, joka tunnetaan nimellä ’executive privilege’. Sen mukaan presidentin hallinto voi julistaa kansalliseen turvallisuuteen vedoten tietoja salaisiksi. Nixonin jälkeen kaikki presidentit ovat turvautuneet siihen useasti.

Jos demokraatit vetävät tutkimuksistaan vesiperän, Trump voi muistuttaa äänestäjille, että hän piti Venäjä-tutkintaa alusta lähtien pelkkänä "noitavainona".