Hongkongin lentokenttä on hullunmyllyä jo toista päivää – lähtöselvitykset on keskeytetty ja ihmisiä pyydetään poistumaan pikaisesti

Hongkongissa satoja lentoja on taas peruttu ja viivästynyt suurten mielenosoitusten vuoksi. Lentokenttä on tiedottanut, että kaikki lähtöselvitykset on keskeytetty, ja ihmisiä on pyydetty poistumaan terminaalirakennuksista mahdollisimman pian. Lue lisää