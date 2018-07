Japanin keisari Akihito on perunut vierailuja sairauden takia

Analyysi: Paluu vahvojen miesten aikaan hajottaa Euroopan

Pitkään luultiin, että itsevaltiaiden vahvojen miesten aika loppui Idi Aminiin ja Nicolae Ceausescuun, mutta nyt heitä on taas alkanut nousta Unkarissa, Puolassa, Turkissa ja monessa muussa maassa. Heidän kuninkaansa ja johtohahmonsa on Donald Trump, joka toistelee muun muassa sitä, että hänellä on ehdoton valta armahtaa itsensä mistä tahansa rikoksesta. Lue lisää