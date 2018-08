Genovan siltaromahduksen uhriluku noussut 30:een – "näyttää kuin pommi olisi osunut kaupunkiin"

ROOMA

Italian sisäministerin mukaan Genovan siltaromahduksessa on kuollut ainakin 30 ihmistä, uutisoi AFP. Uhrien joukossa on ainakin yksi lapsi.

Sillalla oli ainakin 30 autoa ja kolme rekkaa sen romahtaessa, kertovat viranomaiset. Pelastajat kertoivat aikaisemmin pelkäävänsä uhrilukujen kasvavan.

Carabinieri-poliisin mukaan useita autoja on jäänyt raunioiden alle. Neljä ihmistä on onnistettu saamaan raunioista elävinä.

Romahtamiskohdalla silta on noin 50 metrin korkea.

Vuonna 1967 käyttöön vihitty Morandin silta oli ränsistynyt, käy ilmi italialaisyrityksen vuonna 2011 tekemästä raportista. Uutistoimisto Ansan mukaan Autostrade per L'Italian raportissa kerrotaan, että autojonot ja liikenteen paljous kuluttavat siltaa erityisesti ruuhka-aikoina. Tämän takia sillalla on ollut jatkuvasti kunnossapitotöitä. Viimeksi sen rakenteita korjattiin vuonna 2016.

Sillalla kulkevaa moottoritietä hallinnoivan yrityksen Autostraden Genovan-aluejohtaja Stefano Marigliani kertoi tiistaina uutistoimisto Reutersille, että silta romahti täysin yllättäen. Hänen mukaansa sillan kuntoa oli tarkkailtu aktiivisesti, enemmänkin kuin laki velvoittaisi.

Silta kulkee uutistoimisto Ansan mukaan muun muassa rautatielinjan, Polceverajoen ja ostoskeskusten ylitse. Viranomaisten mukaan suurin osa sillasta olisi romahtanut alhaalla kulkeville rautateille.

Italian liikenneministeri Danilo Toninelli kommentoi tilannetta matkalla turmapaikalle.

– Tämä näyttää valtavalta tragedialta, hän kirjoitti.

Alueella on ukkostanut ja satanut viime päivinä. Uutistoimisto Ansan haastattelemien silminnäkijöiden mukaan salama oli iskenyt siltaan ennen sen romahtamista.

Tapahtumapaikalta julkaistuista kuvista näkyy, miten silta katkeaa. Romahdus voi paikallisen poliisin mukaan johtua sillan rakenteissa olevista vioista.

Lohduton näky

Silminnäkijät ovat kuvailleet Genovan siltaromahduksen näkyä lohduttomaksi.

– Näin ihmisten juoksevan minua kohti avojaloin ja kauhuissaan, romahduksen nähnyt mies kertoo italialaiselle Corriere della Sera -lehdelle.

La Stampalle puhunut silminnäkijä sanoo, että silta romahti noin 20 metrin päähän hänen autostaan. Hänen mukaansa keskipilari romahti ensin, ja sitä seurasivat loput rakenteet.

Ikeaan puolisonsa ja lapsensa kanssa matkalla ollut nainen kertoo La Stampalle reissun reitin muuttuneen, kun tien varrella olevissa valotauluissa ilmoitettiin tien olevan poikki onnettomuuden vuoksi. Perhe oli aluksi luullut, että kyse on tavanomaisesta onnettomuudesta.

– Ymmärsin kauheuden vasta saavuttuani Ikean parkkipaikalle, joka on vain noin puolen kilometrin päässä onnettomuuspaikasta, hän toteaa lehdelle.

La Repubblica -lehden toimittaja Matteo Pucciarelli on läsnä onnettomuuspaikalla. Hän kertoo BBC:lle, että sillan alla on 20–30 autoa ja paikalla on parisataa ihmistä auttamassa pelastustöissä. Ihmisiä on löytynyt myös joesta.

– Näyttää kuin pommi olisi osunut kaupunkiin, Pucciarelli sanoo La Repubblicalle.

Il Secolo XIX -lehden haastattelema paikallinen kertoo kävelevänsä siltaa pitkin lähes päivittäin ja tuntevansa usein sen heiluvan erityisesti raskaiden ajoneuvojen kulkiessa. Hän oli kulkenut siltaa pitkin kotiin vain puoli tuntia ennen kuin se romahti.

– Tänä aamuna minulla oli tunne, että tämä tärinä oli merkityksellisempää kuin tavallisesti.

Pelastajat ovat kutsuneet tilannetta helvetilliseksi.

Suurlähetystöllä ei matkustusilmoituksia Genovaan

Suomen Rooman-suurlähetystöstä kerrotaan, ettei matkustusilmoituksia Genovaan ole tehty. Suurlähettiläs Janne Taalas kertoo STT:lle, että tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö paikalla voisi olla suomalaisia.

– Se ei kerro, etteikö turisteja siellä voisi olla, Taalas sanoo.

Taalaan mukaan tie vie Italiasta Ranskaan. On mahdollista, että sillä on voinut olla turisteja Ranskan puolelta.

– Voisi kuvitella, että tämä tapahtuu juhannusaattona. Huomenna on Ferragosto, joka on täällä keskikesän juhla. Me saamme tietoa pikkaisen hitaammin kuin normaalisti, Taalas huomauttaa.

Liikenneviraston silta-asiantuntija: Italiassa romahtaneen sillan kaltaisia siltoja on Suomessa vähän

Suomessa on vähän Italiassa tänään romahtaneen sillan kaltaisia siltoja, sanoo Liikenneviraston silta-asiantuntija Heikki Lilja.

Liljan mukaan silloissa, joissa on paljon niveliä kuten Genovan Morandin sillassa näyttää olleen, saattaa liitososien pettäminen aiheuttaa äkillisen romahtamisen.

Suomessa sillat rakennetaan jatkuvina tukien yli, eli silloissa näkyy ensin taipumista, jos vaurioita alkaa syntyä, Lilja kertoo.

STT

STT