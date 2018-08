Italian moottoritien sillan romahduksessa mahdollisesti kymmeniä kuolonuhreja

Syyriassa asevarikon räjähdyksen uhriluku nousee lähes 70:een

Syyriassa viikonloppuisen räjähdyksen uhriluku on kasvanut lähes 70 ihmiseen, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva järjestö. Kuolleista suurin osa on siviilejä, ja uhrien joukossa on ainakin 17 lasta. Lue lisää