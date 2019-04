Israelilaisen avaruusaluksen pehmeä lasku Kuuhun epäonnistui

JERUSALEM

Israelilaisen avaruusaluksen pehmeä laskeutuminen Kuuhun epäonnistui moottorivian takia. Miehittämätön alus ilmeisesti rysähti Kuun pinnalle ongelmien jälkeen.

Yhteys alukseen katosi ennen laskeutumista. Beresheet-niminen alus on ensimmäinen yksityisesti rahoitettu alus, joka on päässyt Kuuhun.

Projektin käynnistäjänä ja isona rahoittajana toiminut israelilainen liikemies Morris Khan myönsi, että laskeutuminen epäonnistui. Hän kuitenkin piti saavutuksena jo sitä, että alus pääsi Kuuhun asti.

– Emme onnistuneet, mutta todellakin yritimme. Mielestäni se, mihin asti pääsimme, on todella valtava saavutus. Voimme olla ylpeitä, hän sanoi live-lähetyksessä Tel Avivista.

Alus laukaistiin avaruusyhtiö SpaceX:n kantoraketin matkassa Floridasta Yhdysvalloista helmikuussa.

Israelille kyse on historiallisesta hankkeesta. Ainoastaan Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat onnistuneet toteuttamaan pehmeän laskun Kuuhun.

Beresheetin matkaa on seurannut tarkkaan myös Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu.

– Jos ensi yrittämällä ei onnistu, yritetään uudelleen. Pääsimme Kuuhun, mutta haluaisimme laskeutua mukavammin. Se jää seuraavaan yritykseen, hän sanoi.

Google lupasi miljoonia edullisen kuumatkan kehittäjälle

Beresheet-nimisen aluksen kehittäjiä ovat israelilainen avaruusyhtiö IAI sekä SpaceIL-järjestö. Aluksen kehittäjien mukaan kyseessä on pienimmällä budjetilla rahoitettu avaruusalus, joka on päässyt Kuuhun. Hanke on maksanut noin 100 miljoonaa dollaria eli vajaat 90 miljoonaa euroa.

Beresheet oli mukana teknologiayhtiö Googlen sponsoroimassa Lunar X Prize -kilpailussa, jossa tarjottiin 30 miljoonan dollarin palkintorahaa tutkijoille ja insinööreille, jos he onnistuvat kehittämään verrattain edullisen matkan Kuuhun. Googlen kilpailu raukesi aiemmin tänä vuonna ilman voittajaa, mutta israelilaishanketta päätettiin jatkaa loppuun saakka.

Yhdysvallat on edelleen ainoa maa, jonka astronautit ovat kävelleet Kuun pinnalla.

STT